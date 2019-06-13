医保住院报销最高支付限额提高

6月15日零时，北京医耗联动综合改革将正式实施。为进一步提高本市医疗保险待遇水平，减轻群众就医负担，市医保局、市财政局联合下发通知，城镇职工基本医疗保险住院最高支付限额、城乡居民基本医疗保险住院最高支付限额将提高。

自今年1月1日起，参加城镇职工基本医疗保险的在职职工和退休人员基本医疗保险住院最高支付限额由30万元提高至50万元。其中，大额医疗互助资金最高支付限额由20万元提高至40万元，统筹基金最高支付限额为10万元。

参加城乡居民基本医疗保险的参保人员基本医疗保险住院最高支付限额也由20万元提高至25万元。

城乡居民大病保险起付标准调整为上一年度本市城镇居民中20%低收入户人均可支配收入(以下简称起付标准，以北京市统计局公开发布的数据为准)。2019年城乡居民大病保险起付标准为30404元。

参加城乡居民基本医疗保险的参保人员中，享受本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助人员、特困供养人员和低收入农户四类困难人员，其城乡居民大病保险起付标准降低一半(2019年城乡居民困难人员大病保险起付标准为15202元)，起付标准以上(不含)部分累加5万元以内的个人自付医疗费用，大病保险基金支付比例由60%提高至65%，超过5万元(不含)以上的个人自付医疗费用，大病保险基金支付比例由70%提高至75%。（记者 王天淇）