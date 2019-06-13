刻画有血有肉的中国医生

近日，大型医疗人文纪录片《医心》前四集在央视中文国际频道播出。节目深入全国各地6家大型三甲医院的妇产科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、手术室、ICU等不同科室，历经两年多拍摄制作完成。不同于以往医疗纪录片大多聚焦悲欢离合的戏剧性故事，《医心》致力于用更宏大的格局和更开阔的视野描述中国医生对职业的忠诚和对卓越的追求，以最真实客观而富有情感的表达，诠释现实医患关系，传递节目主旨：治愈病痛的不仅仅是医术，更是“医心”。

在中国，每天有2000多万人次到医院就医或陪同就医，然而，绝大多数人对于医生这个职业却缺乏足够的了解。针对这一现状，《医心》选择了大型三甲医院的一线医护人员作为主要拍摄对象，用真实而冷静的镜头语言呈现高尚但不高冷、有血有肉的医生形象，让大众对他们建立起新的认知和理解。

不渲染患者的悲惨处境，也不制造猎奇的特殊事件，始终将视角的主体停留在医生身上，呈现医生丰富感人的精神世界，是《医心》有别于其它纪录片的特点。比如面对最终无法保下腹中的孩子而失声痛哭的患者小吴，南京鼓楼医院妇产科主任医师胡娅莉（上图）心疼不已，默默地红了眼眶，“好不容易怀到这程度，你会想尽一切办法来回答这个孩子是不是真的不能要。”没能从死神手中抢回同窗好友的经历，成为了中科大附属第一医院血液内科主任医师孙自敏心中最无法言说的痛，“她去世以后，我从来没有去过她的墓地，就是不敢面对她。”在《医心》里，医生们走下神坛、撕下标签，将每个人都有的七情六欲袒露在大众面前。

向普罗大众深度展现平日鲜见的医者生活，试图重新唤起医患关系中最基本的信任，是《医心》的重要诉求。总导演张建珍表示，“我们不想渲染冲突，而是真实地呈现他们为什么没有相互理解，医患之间的沟通出现了什么样的问题，是由于专业的门槛，是由于医生缺乏耐性，还是由于患者缺乏信任，这种不信任是怎么造成的。”

《医心》充分展现了医院和医生们为建构这份信任而做出的努力，例如在第二集“挚诚”中，心梗患者尹志林的家属一开始选择药物保守治疗，西交大一附院急诊科医生苗常青和住院医马云龙向其说明了心梗十二个小时的黄金治疗时间，全面分析药物治疗和手术治疗的利弊，多次深入沟通后，家属最终同意手术，从而挽救了病人的生命。

《医心》通过拍摄一个个有温情、有责任、有矛盾、也有希望的医患故事，将医疗事业放在了更高的人性和生命的维度进行展现，从医病、医人到医心，实现了公众与医生的换位思考，进一步促进和谐医患关系的构建。