为网售儿童家具加上“安全锁”

网售儿童家具可以寻求价格优势，但切不可为了利益最大化而牺牲产品质量、埋下安全隐患

随着网络购物的快速发展，从电商平台购买家具等物品也变得很常见。多样的款式，低廉的价格，便捷的送货服务……近年来，网售儿童家具因性价比高，受到越来越多家长的青睐。

然而，前不久的一项检测让不少人对这类产品产生担忧。根据北京市消费者权益保护协会对网售儿童学习桌椅等儿童家具产品进行的安全项目检测，20套儿童桌椅中，有13种学习桌、8种学习椅不符合国家标准要求，样品整体不符合率高达52.5%；20个婴儿床样品中，有16个产品不符合标准，不符合率高达80%。尤其值得注意的是，不少网销量排名靠前的儿童家具知名品牌赫然在列。网售儿童家具产品质量参差不齐，对使用者构成潜在风险隐患。如何让消费者买得放心、用得安心，亟待引起重视。

考虑到儿童的身心特点，儿童家具在结构设计、稳定性、环保指数等方面，应当符合更严格的要求。其实，作为强制性的国家标准，《儿童家具通用技术条件》专门对儿童家具质量标准和安全要求作出了详细规定，适用于所有市场和销售渠道。但现实中，网售儿童家具在材质、尺寸、配件等方面，特别是在产品质量上，往往有别于实体店销售的儿童家具。商无信不兴，网售儿童家具可以寻求价格优势，但切不可为了利益最大化而牺牲产品质量、埋下安全隐患。对生产商来说，严守法律和诚信的底线，严格依法履行生产检测和进货查验制度，从源头上保障儿童家具的质量，才能赢得消费者的信任。

让家长放心，也离不开电商平台的责任心。在网购交易中，由于看不到具体实物，消费者所能参考的主要是商品图片、销量和评价。一些电商平台缺乏完善的商品质量审查和消费者举报机制，给不法商家在平台投放低质产品提供了可乘之机，导致图片与实物不符、刷单炒信现象严重、退货换货渠道不畅等问题频现。今年1月1日，《中华人民共和国电子商务法》施行，对互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动作出了一系列要求。电商平台应充分履行对儿童家具网店的监管责任，对上线产品的质量和评价认真把关，严控“以次充好”或刷单炒信等行为。同时，电商平台还应完善举报机制、畅通维权渠道，切实维护好消费者的合法权益。

应当看到，一些不法商家之所以铤而走险，说到底还是违法成本相对较低。互联网不是法外之地，儿童安全亦无小事。市场监管部门、消费者权益保护组织等相关机构，应当多措并举、形成合力，既要督促电商平台及时处置问题商家，也要依照法律法规，加强对生产不合格儿童家具的厂家和商家进行追责，彻底切断不合格儿童家具流入线上销售平台的渠道，让企图在儿童身上赚“黑心钱”的不法分子无所遁形。

少年儿童是祖国的花朵，理应得到更好的呵护。携手营造良好的线上儿童家具消费环境，孩子们才能远离劣质、不安全的儿童家具产品。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 09 版）