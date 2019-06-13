地沟油中含有多种有毒有害物质，但地沟油的检测却是一大难题。单靠眼睛谁也无法判断的地沟油，通过我手中这枚小小的试纸就可以检测出。为了它，我用了整整9年时间。

我叫任飞，是一名刑事技术警察，通过毒物分析来侦破疑难案件。我到过许多把地沟油炼制成食用油的现场，那里臭气熏天，苍蝇满天飞。在一次查封涉嫌贩卖地沟油的小店后，我决心找到一种检测方法，彻底对地沟油说不！

自此之后，我脑子里一遍遍回想着犯罪嫌疑人交代的地沟油炼制工艺，反复试验检测地沟油的方法。我试过用含盐量检测，失败了；试过用动物基因检测，失败了；试过用不饱和脂肪酸检测，也失败了……我告诉自己，要坚持试下去。

一次吃火锅时，我不小心吃了一串绿藤椒，嘴里一麻，突然意识到，地沟油主要来自“重口味”的餐厨废弃用油。如果能从地沟油里面检出调味品，不就能很好地检测出地沟油了吗？

之后，经过上千次的反复试验，辣椒碱终于浮出水面。这辣椒碱与地沟油不离不弃，只要找到辣椒碱，我们就能检测出地沟油。而且恰好有一种仪器，能将油里面微量的辣椒碱检测出来。现在，我终于做成了这枚小小的试纸，它能让地沟油无处遁形。

这种方法通过了国家食品安全风险评估中心的验证，被原国家卫计委确定为地沟油检测法，并向有关部门推广使用。2017年1月，该方法获得全国公安机关改革创新大赛金奖，我荣立个人一等功。

每天下班的路上，闻着千家万户烹饪的香味，看着饭店里食客们大快朵颐，我能感受到他们的幸福。他们的幸福也是我的幸福，因为这个幸福中，有我和战友们的付出。

（“时代新人说——我和祖国共成长”演讲大赛演讲稿摘登，作者为山西省太原市公安局刑事技术警察）

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 07 版）