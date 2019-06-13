许多时候，那些看似不起眼的助力，会让生态环保理念在我们的生活中变得具体而易行

近日，笔者无意中在手机地图上发现了一个新功能：查询外出路线时，除了显示时间和里程，还能看到乘坐地铁、公交等出行方式与驾车相比，所节约的碳排放量分别是多少，具体到个位数，直观又便捷。

绿色生活方式涉及老百姓的衣食住行。日常生活中，类似的小细节、小创意，不仅能帮助我们加深对绿色生活方式的认知，还能在潜移默化中促进自我行动的达成。想想看，有了直观的数据对比以及因此带来的小小的精神激励，我们是不是多了一些选择绿色生活方式的动力？

生态环境部日前发布的《公民生态环境行为调查报告》显示，在某些环保领域，社会公众还存在“高认知度、低践行度”的现象。其实，有些时候，不是大家“知行不一”，而是在践行中遇到了这样或者那样的小困难或不方便。比如，好不容易花时间、精力分离了干湿垃圾，跑到楼下后却发现，垃圾箱可能就放了孤零零的一个。而相比于这种设施上的有待完善，一些地方在垃圾分类的前端治理上做尝试，设立智能垃圾分类箱，推出积分兑换奖励等，让人们在方便、激励中行动起来并养成习惯，则会更利于大家参与进来。

要适当地创造条件，让更多低碳环保理念从抽象成为具象，从而更好地转化为行动。比如，以前可能觉得和日常生活相对遥远的国土绿化行动，如今早已融入不少人每天的衣食住行——通过电子支付、绿色出行、无纸化办公等，就可以在手机上积累能量，在达到一定量时，便可通过公益平台在荒漠中种上一棵真的树，不费劲，效果还不错。

观念的形成并非一朝一夕，由观念转化为行动，往往也无法一蹴而就。许多时候，那些看似不起眼的助力，会让生态环保理念在我们的生活中变得具体而易行。

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 14 版）