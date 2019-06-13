北京推动进口药快速通关
人民网北京6月12日电 （记者贺勇）仅1个工作日即完成通关备案手续，近日北京创造了进口药品获准上市到临床使用的最短时间纪录。“对于罕见病患者、癌症患者来说，产品通关入市早一天，生命的希望就大一分。”北京市药监局保税区分局局长韩丽说，“我们的工作，就是和病魔抢跑，助力群众早用药、用好药。”
九价宫颈癌疫苗在国家药监局快速获批进口后，境外生产企业第一批6000盒疫苗立即运抵了北京天竺保税区，北京市药监局马上监督指导境外生产企业在保税区关口增附中文说明书，监督指导企业按照有关要求完善购货合同、装箱单、出场检验报告等制式文件资料，仅1个工作日即完成通关备案手续，使第一支疫苗顺利在海南完成注射。
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 17 版）
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