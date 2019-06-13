广西实施健康儿童行动计划
人民网南宁6月12日电 （记者李纵）日前，广西壮族自治区卫生健康委制定印发《广西健康儿童行动计划》，在全区开展健康儿童行动，进一步提升全区儿童健康水平，增强广大家庭的获得感、幸福感。
《行动计划》要求，通过广泛开展儿童健康促进行动、新生儿安全行动、出生缺陷综合防治行动、儿童早期发展行动、儿童营养改善行动、儿童重点疾病防治行动、儿童医疗卫生服务改善行动、儿童健康科技创新行动等8项重点行动保障儿童健康。自治区内各设区市要制定本地区健康儿童行动计划和具体实施方案，加大对儿童健康服务网络、人才队伍建设、儿童健康服务的投入，加大对贫困地区的转移支付，确保各项工作落到实处。
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 17 版）
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