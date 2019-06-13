河北巨鹿推进医养结合，创建医养综合体
把卫生院养老院建在一起
宋 飞 董致远
6月10日上午，位于河北省巨鹿县医院内科16楼的福缘居老年医养中心走廊内，81岁高龄的王会敏老人拄着拐杖，慢慢地来回溜达。虽然略显蹒跚，但两年前刚住进来的时候，她因为脑血管疾病卧床不起，属于失能老人。她的变化，归功于这里的医护人员专门为她量身定做的一整套康复计划。
“头几年，我们医院领导在查房过程中，了解到有许多住院老人住进来就不想出院，原来回家后对老人的长期照顾护理是一个大问题。孩子们既没有专业的护理技能，也没有充裕的时间和精力。于是，就萌生了依托我院优势开办一家专业养老机构的想法。”福缘居老年医养中心主任田月芬说，“医养中心建筑面积4000平方米，43名工作人员，养老护理员全部持证上岗。为入住老人提供医疗救治、生活照料、精神赡养、临终关怀等服务。”
福缘居老年医养中心的出现，得益于巨鹿县探索出来的“医养一体、两院融合”农村医养结合模式。这一模式将乡村卫生院、卫生室和乡村养老院、幸福院整合建设在一起，尝试一张床位、两种服务，求解养老和医疗结合的难题，并使医养结合下沉到农村这个医养资源匮乏的基层。
为打破部门分割，巨鹿县出台了《医养结合、两院融合机构养老试行办法》，明确开展医养结合的养老机构同时享受医养行业的相关政策，整合民政、人社、卫计等优惠政策，实现政策融通。采取托管、协议合作、创建“医养综合体”等方式，实现县乡村三级医疗和养老资源设施共建共享、互通互联。
在推进医疗与养老快速融合过程中，巨鹿县开展了4种建设模式。一是“医中有养”，引导、支持医疗机构开展健康养老服务，延伸医疗机构服务功能。二是“养中有医”，支持养老机构设置医疗机构，提供医疗服务，延伸养老机构服务功能。三是“机构协作”，对不具备新建、改建成“医养综合体”的养老或医疗机构，引导双方建立协作机制，为入住老人开辟定期巡诊、预约就诊和急救绿色通道。四是“居家签约”，对居家养老且有医疗护理需求的，签约医生和居家养老服务中心人员定期开展送医送药、家庭护理、心理慰藉等服务，提高居家老人健康养老保障。
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 17 版）
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