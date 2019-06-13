丝瓜，高钾低钠低能量
北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授 马冠生
常言道“夏季祛病食六瓜”，丝瓜就是其中之一。每100克丝瓜含水分94.3克，蛋白质1.0克，脂肪0.2克，碳水化合物4.2克，是低脂低能量的蔬菜，适宜肥胖人群食用。丝瓜还含有少量的B族维生素和维生素C，具有高钾低钠（每100克含钾115毫克，含钠2.6毫克）的特点，适宜高血压和水肿病人食用。丝瓜脆嫩甘甜、清香宜人，无论炒菜煲汤还是煮粥蒸炖都鲜美爽滑。丝瓜汁液多，最好现做现切，避免汁液流失。▲
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