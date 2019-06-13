市售三文鱼大多是养殖的 野生的极少

三文鱼是深受人们喜爱的一种鱼类。然而，最近网上有说法称，现在的三文鱼都是养殖的，这种三文鱼寄生虫多，还容易富集农药残留和持久性有机污染物（POPs），抗生素也很多，营养价值更差……事实如何？

的确，我们如今在市场上买到的三文鱼基本都是养殖的。因为野生的根本不够我们吃。三文鱼一词源自“Salmon”，最早人们用拉丁文中的“salmo”（奋力跃起的意思）称呼北大西洋的一种鱼，这种鱼每年洄游到欧洲沿岸的河流上游产卵，途经瀑布便奋力跃过。通常最正统、最经典的三文鱼就是大西洋三文鱼（大西洋鲑，Salmo salar），也就是国内所说的“挪威三文鱼”。野生的三文鱼常常需要三五年甚至更久才能长成，而且通常一生只繁殖一次。此外，三文鱼是认家的，通常只会游回自己出生的那条河流。因此，一旦一条河的三文鱼因为过度捕捞而“崩溃”，就很难再恢复过来。欧洲许多传统上盛产三文鱼的河流，已经基本绝迹；商业化野生三文鱼捕捞作为一种产业也在许多国家近乎灭绝。据统计，美国市场上超过99%的大西洋三文鱼是养殖的产物。从全球范围来看，养殖三文鱼占到了世界三文鱼供应的70%以上。现在，养殖三文鱼的主要国家为挪威和智利，其次为英国和加拿大。

食品安全方面，欧盟食品安全局的评估显示，野生三文鱼和养殖三文鱼体内环境污染物的含量并没有很大差异。2014年，一项临床研究结果发现，吃养殖三文鱼的受试者和对照组相比，体内持久性有机污染物含量没有差异。上世纪80年代末，挪威国家兽医研究所的科学家们针对挪威养殖鲑鱼中的疖疮病开发了一种疫苗，能有效帮助三文鱼预防生病。到1994年，全挪威的养鱼者都从抗生素转向了疫苗接种，也就根本不需要使用抗生素了。

营养方面，欧盟食品安全局、美国华盛顿州卫生局认为，养殖三文鱼和野生三文鱼的营养价值，包括蛋白质、欧米伽3脂肪酸，都没有显著差异。总的来说，养殖三文鱼也是一种很好的水产品鱼类来源。▲