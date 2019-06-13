夏季如何“清凉”养生？饮食宜清淡！

芒种后，暑气当令，烈日当空，阳气渐长，阴气渐弱。中医认为，人体处于炎热的环境中，心气强肝气弱，体温调节、水盐代谢及循环、消化、神经、内分泌和泌尿系统都在潜移默化的发生变化，体质虚弱者尤其是儿童和老人，稍不注意就有可能生病。传统中医学认为，面对“热”与“燥”的时节特点，需以“凉”克之、以“清”驱之。

思想宜清静。酷暑蒸灼，人容易闷热不安和困倦烦躁。所以这个季节为人处世切忌大动肝火，以防止心火内生。

饮食宜清淡。饮食应以清淡质软、易于消化为主，少吃高脂厚味及辛辣上火之物。可适当饮些清凉饮料，如酸梅汤、菊花茶等，也可用绿豆、扁豆、莲子、荷叶等加入粳米中一并煮粥，搁凉食用。这里给大家推荐一款清暑粥品：二豆莲荷粥。具体做法是：荷叶1张，洗净后煎汤取汁，绿豆2、白扁豆、莲子各25克，粳米100克，以荷叶汁煮粥。

着衣宜清爽。夏季日光照射增强，空气湿度较大，人体出汗增多，故应选择具有良好的吸湿和散热性能、色彩素淡、款式宽松的服装。一般说来，质地以轻、薄、柔软，颜色以白色、米色、粉蓝为好。

居室宜清凉。早晚室内气温低，应将门窗打开，通风换气。中午室外气温高于室内，宜将门窗紧闭，拉好窗帘。

游乐宜清幽。六月不可远途跋涉，应就近寻幽。早晨，曙光初照，空气清新，可到草木繁茂的园林散步锻炼，吐故纳新。傍晚，若漫步徜徉于江边湖畔，习习凉风会使心静似水，暑热顿消。▲