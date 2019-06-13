想吃甜食可能是脱水
我们总是说，如果感到口渴，就证明身体已经开始缺水了。其实，有些脱水的迹象并不那么明显。美国“每日健康”网站总结了6个隐秘的脱水迹象。
1.口臭。唾液有抗菌作用，但脱水会阻碍身体生成足够的唾液。如果口腔没有生成足够的唾液，口腔细菌就会“疯狂”生长，不但对牙齿不利，还会导致口臭。
2.皮肤干燥发红。很多人认为脱水的人会浑身出汗，事实上，脱水时皮肤会变得非常干燥，看起来发红。当皮肤缺水时，捏起手背的皮肤，它可能会像一个“支起来的帐篷”，一段时间后才能恢复正常。
3.肌肉痉挛。当身体失去足够的液体时，就无法充分冷却自己，导致中暑等热病。在炎热的天气里剧烈运动时，如果不能及时补充流失的矿物质和液体，电解质平衡会被破坏，就会引起痉挛。即使是凉爽的天气，如果锻炼时不及时补充失去的水分，脱水也是可能发生的。虽然症状可能没那么严重，但风险是相同的。
4.发烧。发烧时的体温越高，脱水越严重。儿童和婴儿会因发烧失去更多的体液，因为他们更容易发生严重腹泻和呕吐。
5.对甜食更渴望。当你脱水时，肝脏等需要水来运转的器官很难释放糖原（储存的葡萄糖）和其他能量成分，所以身体会对甜食产生渴望。
6.头痛。轻度脱水也会导致头痛或偏头痛。尽管有很多因素会引起头痛，但如果脱水是罪魁祸首，喝杯水是缓解疼痛最简单的方法。▲（萧忠彦 编译）
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