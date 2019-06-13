疯抢恤衫，卖的是焦虑
■ 国家二级心理咨询师丁思远
无论生活多么平静，很多人依然保留居安思危的本能。而想要拥有“限量”“稀缺”物品的驱动力，主要来源于我们的生存焦虑。为了获得赞许、肯定和自信，“让自己感觉良好”可能是“买买买”甚至哄抢的最底层的心理动因。
这几天，某知名服装品牌和艺术家联名的T恤被国人疯狂抢购，不少人甚至为抢衣服破坏物品、大打出手。抢购“限量”“稀缺”商品，在全球范围内都层出不穷；有人认为是商家“饥饿营销”的策略，但商家“设套”怎么这么多人就“上套”了呢，这还得从人们抢购的心理动机分析。
无论是哄抢货物、房子、衣服还是之前的“猫爪杯”，当人们决定消费时，都是希望从中获得价值。有些是追求外部价值，例如现实生活中需要一些物品，不得不买，在低价时就会抢购囤积。还有些是为了满足内心需求，如果拥有某件物品会得到别人的肯定，或让自己成为理想中的自我，那么为了获得这些赞许、肯定和自信，我们就乐意去做别人称赞的事，过别人认为体面的生活，买别人说好的东西……“让自己感觉良好”可能是“买买买”甚至哄抢的最底层的心理动因。
“这个东西以后就没有了。”哪怕我们本身没有那么需要，但一听到这句话都会有一种莫名的紧迫感，很想要赶紧买下囤起来，万一以后它变得很重要呢？这种想要拥有“限量”“稀缺”物品的驱动力，主要来源于我们的生存焦虑。无论生活多么平静，很多人依然保留居安思危的本能。而渴望拥有稀缺品，只是生存焦虑的其中一个体现。
此次哄抢的一位亲历者说，在一开始并没预料会有疯抢的情况，是来到现场才发现人山人海。那么，为什么大家依然选择继续争抢而不是放弃呢？这就不是因为衣服本身，而是本能地想要竞争。回顾我们的一生，你可能会发现，社会一直在鼓励我们竞争。竞争这种事情，早就和我们大脑中的奖励系统挂钩了，哪怕此次挂出的不是限量的衣服，而是限量的塑料模特，有一些人的“竞争意识”也会被唤起，跃跃欲试想要抢抢看。
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