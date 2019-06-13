选择空间大了，大学生该怎么找工作

随着新职业的出现和就业环境的变化，大学生的就业选择更加多元化。当下的大学生找工作最看重什么？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2000名受访者进行的一项调查显示，薪酬福利、所在城市和工作内容是大学生找工作时最看重的三个因素。64.2%的受访者认为大学生不应盲目跟风，要寻找适合自己的职业，60.0%的受访者认为要提前了解新兴职业。

72.8%受访者感觉大学生找工作依然看重薪酬福利

张芸（化名）是华北电力大学应届毕业生，已被北京的一家运动品零售外企录用。她表示自己择业时最看重企业文化，“对于职场人来说，待的时间最长的地方，除了家，就是工作单位了，单位人文环境好坏关系到员工每天的心情，甚至是对企业的忠诚度。”张芸表示，薪资福利、职位发展、城市房价和饮食习惯也是她寻找职业发展城市时考虑较多的因素，“能适应当地饮食习惯，也能提升幸福感”。

北京师范大学英语专业应届毕业生潘媛，目前在一家小公司见习，对于企业规模，她并不在意。“我曾经参加过翻译、文案、教育和商务等多类公司的面试，对比之后感到当下这家公司的工作环境、薪资待遇都很符合自己的诉求。”潘媛认为，大企业的机会肯定更多，但从工作内容和模式上考虑，在小企业也能学到很多东西，自己的努力也更容易得到肯定。

应届毕业生在择业时主要看重哪些方面？72.8%的受访者感觉是薪酬福利，59.8%的受访者感觉是所在城市，57.5%的受访者感觉是工作内容。

温州医科大学应届毕业生荣姜昊（化名）已经被温州的一家公立医院录取，他对于单位规模、工作环境和个人发展空间更为看重，“另外，我也很看重薪资，现在年轻人生活压力确实比较大，我有同学就从事着高薪但不喜欢的工作”。

64.2%受访者认为毕业生不应盲目跟风，要寻找适合的职业

张芸认为，虽然社会上不乏在创业中迅速获得成功的年轻人，但是想创业的毕业生还是应该稳扎稳打，争取先进入到喜欢的行业里有代表性的单位，学习和积累经验，逐渐完善创业的想法，等时机成熟再创业。她认为，毕业生找工作时应该勤快一些，多跑跑宣讲会，多投简历、多面试，“尤其是那些不清楚什么工作适合自己的人，可以结合专业多去参加一些面试”。

潘媛认为，毕业生最晚要在毕业前一年，就对自己的未来发展进行规划，“大学里的学习是一方面，与社会接轨同样重要，要花时间去了解想去的企业或行业，找工作不能盲目跟风”。

荣姜昊认为，毕业生首先要摆正心态，面对现实，进行客观的自我评价，既看到自己的优势，也要意识到不足，在求职过程中充分发挥个人强项和长处。其次要从自身的情况出发，眼光放长远一些，从最拿手的事情做起。

如今的就业环境比起以往出现了很大变化，64.2%的受访者认为大学生不应盲目跟风，要寻找适合自己的职业，60.0%的受访者认为要提前了解新兴职业，59.6%的受访者认为应提升职业技能，注重实践，54.5%的受访者认为应尽早进行职业规划。

中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任、中国政法大学商学院教授王霆认为，面对互联网大潮，以及整个就业群体在就业观上发生的全新变化，大学生择业时关键是要找准自己的定位，在上学期间就要更多地通过实习去了解社会，甚至从用人单位、企业的角度，把握他们对于大学生就业能力的需求。从而去提升综合素质，包括团队协作能力、学习能力等。(记者 杜园春 实习生 矫芳)