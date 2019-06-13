5月鲜菜价格环比明显下降

昨日，国家统计局发布了最新一期全国居民消费价格指数（CPI）。5月份，全国CPI同比上涨2.7%,其中食品价格涨幅高达7.7%，非食品价格则仅上涨1.6%。受到鲜果涨价等因素影响，5月份CPI同比涨幅继续扩大，不仅连续第3个月处于“2时代”，而且一举创下近一年来的涨幅新高。专家表示，鲜果、猪肉等食品价格涨幅较快，仍处高位，推升CPI涨幅有所扩大，但其价格上涨具有季节性和周期性。随着气温回升、供应增加，食品价格上涨可控，全年CPI预计将保持总体平稳。

鲜菜价格降幅达到7.9%

数据显示，与4月份相比，国内鲜果价格上涨幅度超过10%，鸡蛋价格也上涨了7.6%，但鲜菜价格有了明显下降，降幅达到7.9%。

其中，上个月国内鲜果价格处于历史高位，较去年同期涨幅达到26.7%，影响CPI上涨约0.48个百分点。此外，上个月鲜菜价格也同比上涨了13.3%，畜肉类价格上涨12.5%，其中猪肉价格上涨18.2%。这些动辄超过10%的价格涨幅整体拉高了上个月的食品价格涨幅。此外，上个月鸡蛋价格同比上涨了8.7%，禽肉类价格上涨6.4%，粮食价格也上涨了0.5%，在统计的食品品类中，仅水产品价格同比下降了0.4%。

价格上涨具一定季节性

国家统计局城市司处长董雅秀分析，上个月鲜果价格的明显上涨，主要原因是去年苹果和梨减产，今年库存不足，加之今年南方阴雨天气较多，时令鲜果市场供应减少。另外，鸡蛋供应偏紧也导致了价格的上涨。

中央农村工作领导小组办公室副主任、农业农村部副部长韩俊近期表示，近期水果、猪肉等部分农产品价格出现较大幅度上涨，主要是受前期气候、疫病等不利因素影响，具有一定的季节性和周期性。

而随着鲜菜大量上市，前期菜贵现象得到了缓解。猪肉也因受天气变热等因素影响，消费需求减弱，价格开始下降。（记者 张钦）

解读

农产品供给有保障

食品价格上涨可控

在水果、猪肉等食品价格处于高位的情况下，未来物价是否会继续走高？

对此，商务部市场运行和消费促进司负责人表示，“预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。”

在猪肉方面，韩俊表示，其价格上涨主要是市场供给阶段性偏紧。中央已出台扶持政策，引导鼓励补栏增养，近期养殖户补栏积极性提高。同时，我国还可以增加猪肉进口。总体来看，我国农产品供给有保障，食品价格上涨可控。

交通银行首席经济学家连平称，下半年，随着CPI翘尾因素明显下降，增值税减税效应进一步显现，预计年内CPI同比平均涨幅将控制在3%以内。

对于农产品价格的明显上涨，此前商务部市场运行和消费促进司负责人曾表示，随着气温回升，应季水果上市量逐步增加，水果价格应呈现回落态势，预计后期价格将随着应季水果批量上市逐步回落至合理区间。 据新华社