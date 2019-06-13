夏粮收成好 丰收成定局

据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，截至6月12日，全国夏粮收获近八成。今年我国夏粮将实现恢复性增产，又是一个丰收年已成定局。

来自农业农村部的数据显示，今年我国夏粮种植面积稳定，预计基本稳定在4亿亩，同时全国夏粮单产提高。夏粮的主体是小麦，根据专家田间调查，今年小麦产量 “三因素”均呈增加态势，预计平均亩穗数37.36万，比上年增加0.48万；平均穗粒数31.40粒，增加0.33粒；平均千粒重39.42克左右，增加0.32克，预计亩产提高10公斤。

据农业农村部分析，今年我国夏粮获得好收成是多种因素共同作用的结果。首先是政策托底稳面积。今年继续实施小麦最低收购价政策，托底作用明显，小麦市场价格基本稳定，保护了农民种粮积极性。

同时，强化粮食安全省长责任制考核、实施产粮大县奖励等政策，也有效调动了地方政府重农抓粮积极性，为稳定小麦面积发挥了重要作用。其次是科技支撑实现了单产的提升，去年秋冬种小麦播后镇压面积同比增加630多万亩，深耕深松面积增加380多万亩。

另外，通过有效的防灾抗灾也减少了夏粮的损失，比如我国通过大力推进科学抗旱有效缓解了北方麦区局部冬春连旱带来的灾害影响。另外今年气象条件总体有利，农历去年八月、十月和今年三月都下了及时雨，利于小麦生长发育和产量形成。（记者 张钦）