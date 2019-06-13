酒店限供“六小件” 需倡导新消费习惯

酒店“六小件”，泛指酒店为顾客提供的一次性免费洗漱用品，包括牙刷、牙膏、香皂、沐浴液、拖鞋、梳子。多数消费者已习惯于住酒店时使用这些一次性用品。不过，根据《上海市生活垃圾管理条例》相关规定，从7月1日起，上海的酒店将不再主动提供“六小件”。目前，北京市文旅局正在研讨类似做法，目的在于引导消费者绿色、低碳的消费习惯。

首先要承认，酒店“六小件”属于消费者住店时的刚需，并非是可有可无的东西，如果酒店不提供牙刷、牙膏，消费者自己也没带的话，怎么刷牙呢？而“六小件”除了满足消费者的实际需求之外，还兼具着提升消费者住酒店时的体验，增加消费者对酒店的认可和黏性的功能。所以，很多酒店在客房配备的“六小件”都十分精美，或者是具有自己鲜明的特色，乃至已经成为酒店文化的一部分。

但我们也要看到，因为“六小件”绝大多数都属于一次性免费洗漱用品，同时很多都是塑料制品，这就会导致两个问题：一是浪费严重；二是污染严重。消费者不可能住一晚酒店就用掉一块肥皂，用坏一把梳子，穿坏一双拖鞋，所以导致大量虽然已经被用过但是仍旧可以继续使用的物品被丢弃，由此造成巨大的浪费。

正是为了解决浪费和污染的问题，才有越来越多的地方开始在酒店推行限制或拒绝提供“六小件”物品。应该说，这样的理念和方向是对的，但是如何更好地推动和落实，则大有讲究。采用强制性的手段，至少在现阶段是难以推行的。根本原因在于，绝大多数消费者并没有养成住酒店自己带洗漱用品的习惯，那么如果酒店强制性拒绝提供“六小件”，消费者自己又没带，就只能临时去购买这些东西。而很多消费者对于购买的这些物品，可能因为这样那样的原因也不愿意再带走而是留在酒店里，或者是当做垃圾扔掉了，这同样会带来浪费，造成污染，所以问题并没有解决。

从根本上来说，不管是现在的“限供”还是未来的“禁供”，都需要消费者改变现在的消费习惯，形成新的消费习惯，也就是自带洗漱用品住酒店。这样不但可以减少浪费和污染，体现公民的社会责任感，同时自己带的东西用起来也更加放心。而作为酒店，既然“限供”或“禁供”减少了自身的经营开支，那么也要让利于消费者，适当降低房价，进而鼓励消费者自带洗漱用品住店。