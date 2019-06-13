张瑞敏：以“物联网思维”对待大健康产业

在11日举行的博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会开幕式上，海尔集团董事局主席、首席执行官张瑞敏说：“传统医疗和健康行业都要进行转变和颠覆，需要引入物联网思维，满足公众的心理需求。”

同期举办的博鳌亚洲论坛全球健康博览会上，海尔生物设立了专门展台，展示生物医疗智慧物联网全场景方案，助力全球大健康产业的创新发展。

据了解，海尔生物持续迭代突破，通过创新物联网技术，并与低温存储技术深度融合，落地疫苗网、血液网、生物样本库网等生物医疗解决方案，推动医疗及大健康产业升级。其中，血液网也借助无线射频、智慧芯片等技术，让每一袋血液都有自己的“标签”。

“每一袋血液都可追踪，解决了医院里血液浪费的问题，同时又提高了效率，这就是物联网的一个代表性应用。”张瑞敏说。

在海尔集团运营的两家医院中，过去“患者围着医生转”的传统模式不复存在，物联网思维中的“体验经济”在这里得以体现。医院工作人员充分了解患者的症状和需求，并且据此制定治疗方案。“原本两家医院经营面临困境，正常情况需要五年时间才能打平盈利，但我们只用了九个月的时间。”张瑞敏说。

张瑞敏介绍，海尔集团推出的手术用伽马刀也遵从了“物联网思维”，不仅可以根据需求进行软硬件升级，还可以依靠大数据技术，为每一个接受手术的患者制定个性化治疗方案，促进康复。

张瑞敏对记者说，未来5G大范围应用后，物联网将真正做到“万物互联”，满足公众的体验。“物联网的本质是人联网，要把人的情感连接起来，做到‘有的放矢’。”