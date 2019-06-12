日前，新氧发布《2019年中国双眼皮消费报告》，报告显示，双眼皮手术过去长期居于中国医美手术项目的前列，90后是脱单变双的主力年龄群，20-25岁占比达到了44.05%。70后群体虽然整体占比不高，但46-50岁占比同比增长快。

众所周知，人们选择施行双眼皮手术的原因，除了广为人知的要变单为双外，还有两边不对称、之前没做好、倒睫、肿眼泡、三眼皮等原因。另外一个潜在的更为刚需的原因是眼皮下赘，这是随着年龄增长产生的一种衰老现象。

中年人除了要通过双眼皮手术去除赘皮外，她们还有去眼袋等抗衰性需求。

和西方人普遍拥有的大眼睛、双眼皮不同，东方人的眼睛相对较小，一半人都是单眼皮。

大部分东方人内眼角处的上眼皮都盖住了下眼皮，这种被称为“蒙古褶皱”的皮肤褶皱在医学上叫做“内眦赘皮”。严重的内眦赘皮会让眼睛显得较窄较短，如果“开个眼角”，眼睛自然会变大，看上去也更清爽有神。

报告显示，举上海为例，整体上人们“脱单变双”的意愿在降低，另外，中国双眼皮男性消费用户占比不升反降。

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