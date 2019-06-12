四川米易县打造四季康养旅游目的地

6月11日，“中国四川攀枝花.米易国际摩托艇公开赛新闻发布会”在京举行。米易县委副书记、县长班宏表示，米易将充分依托“六度”禀赋优势，紧紧盯住“康养”这一极具发展潜力的朝阳产业，努力促进康养旅游深度融合。

米易县位于四川省西南角 ，攀枝花市东北部，是颛顼的诞生地，素有“ 颛顼故里·阳光 米易”的美称，是“中国颛顼 文化之乡”。米易处于攀西大裂谷 与南亚热带干热河谷气候腹心地区，是一座“城在山中、水在城中、 居在园中、行在绿中”的全国园林城市，这里海拔高度、温度、湿度、洁净度、优产度、和谐度“ 六度禀赋”完美结合，适宜避暑御寒和休闲养生。

冬暖夏凉，温度适宜。米易县全年平均气温20.5℃，年均日照2700小时，无霜期达300天以上，是一座没有冬天的城市，素有“内陆三亚”的美誉。长年舒适干爽，年均湿度处于最佳区间。

此外，全县境内森林覆盖率达64.3%，空气质量优良。

一年四季瓜果飘香，全年都有绿色蔬菜，且特色农产品具有早、稀、特、优的特点。此外，民风淳朴，和谐度高。

“米易已成为四川省内冬季康养旅游高人气目的地之一。”班宏说。

随着人民群众对康养生活的消费需求不断升级，以及产业内在转型的需要，米易县康养产业正上升为全域、全龄、全时的“四季康养旅游”，正大力培育“深呼吸·在米易”“清凉度假·在米易”的康养旅游品牌，并先后多次引入全国皮划艇激流回旋冠军赛、国际拳王自由搏击争霸赛、等国际国内重大体育赛事，不断为米易康养旅游注入激情与活力。

“本次举办的2019中国四川攀枝花·米易国际摩托艇公开赛，正是我县‘清凉度假·在米易’（第二季）系列体验活动中的重要内容之一”班宏表示，除此以外，今年7月中上旬米易还将陆续举办诸如：中国金钟之星走进米易音乐晚会、“庆祝新中国70华诞”千人朵洛荷、农文旅体验等清凉行系列活动。

下一步，米易将以乡村振兴为抓手，依靠四个“加强”，积极推动农文旅融合发展。将加强城市功能配套建设，不断推进康养配套提档升级。加强康养旅游基础设施、产品业态建设，推动康养旅游与农业发展、文化产业、医疗保健、体育运动等深度融合和联动发展。进一步改善交通环境，不断提升“四纵一横”交通通达能力，持续扩增机场直达航线。此外，还将不断优化政务服务环境，不断提升人民群众的满意度和归属感。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）