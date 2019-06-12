九阳发布防辐射电磁炉，守护家人远离辐射危害
6月11日，九阳在北京举办了主题为“防辐射，悦生活”的新品发布会。
发布会现场，中国家用电器研究院副院长曲宗峰为九阳防辐射电磁炉F2颁发了中国家用电器研究院认证的防辐射家电证书。
国内目前的电磁灶电磁辐射标准共分为三个等级，分别为一级W＜8% ，二级8%≤W＜20% ，三级20%≤W＜30%。。
曲宗峰说，根据世界卫生组织的建议，政府和企业应该追踪科学，促进研究计划，以减少有关极低频场暴露对健康的影响，当建设新的设施和设计新设备，包括家用电器时，应探索低成本的减少暴露辐射的方法。
发布会现场，九阳联合苏宁正式开启了“苏宁防辐射年度主推计划”。苏宁易购北京大区采购总监魏昊表示，未来苏宁将与九阳携手为中国消费者提供更健康的厨房电器。
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