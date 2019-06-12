手术很顺利眼睛保住了 博士生讲述遭黑熊袭击后自救过程

术后王某某已转入普通病房，受伤的右眼保住了。图/记者 张志杰

6月8日，西工大一名博士生独自前往秦岭紫阁峪张良洞途中，遭遇野生动物袭击受伤并坠下山崖。10日下午，这名博士生被救出后送往交大一附院救治。11日傍晚记者获悉，手术很顺利，他的右眼保住了，目前已转入普通病房。他向记者讲述了自己被黑熊袭击以及之后的自救情况。

博士论文答辩结束 工作已找好

记者了解到，6月10日晚8时许，交大一附院整形美容颌面外科开始为王某某进行急诊手术，11日凌晨0时30分许，第一阶段手术完成。医护人员告诉记者，手术很成功，清创和部分伤口缝合已经完成，王某某的右侧眼球已经保住，身体其他方面并无大碍。

据了解，王某某是江西人，1991年12月出生，2014年到西工大读博士。今年，他的博士论文答辩才结束，已经在四川找好了工作，没想到毕业前夕遇到了这样的意外。6月11日傍晚，记者在交大一附院见到了王某某。术后的他已经转到普通病房。

西安交通大学第一附属医院整形美容·颌面外科主治医生余学元说，后期，王某某还要接受植皮、眼睑再造等一系列手术。“他的遭遇属于户外运动中发生的意外情况，并不是莽撞的冒险。我们见过被熊袭击的患者，他在遇险后的自救过程让我感到震惊。”余学元说。

被咬伤后 他掉到山崖下

“当时我做好了回不来的准备了，这次能获救，非常感谢我的学校和各个救援队。听说200多人都在救我，我特别感动，感谢帮助我的每一个人！”

王某某说，他喜欢爬山，有一定的野外生存知识，6月8日上午他离开学校进入紫阁峪。当天下午，他正在一个山崖边走着，突然看到了一头小黑熊，然后就听到一个响亮的声音，紧接着一头大黑熊就过来了。王某某说，这头大黑熊距他很近，大约只有一两米，不等他有更多反应，大黑熊就扑向他了。他出于本能用手挡了一下，结果手被咬了，然后脸也被咬了。挣扎中，他就掉到了山崖下。

掉下山崖后，王某某曾一度失去知觉，他觉得自己很可能回不去了。“清醒后，我赶紧找手机。由于我眼睛近视，右眼又受伤，就趴在地上找手机。找到手机后，我自拍脸上的伤情，发现右眼血肉模糊，眼睑都不见了，我才意识到伤情很严重。”王某某说，他顿时感到害怕，赶紧给女朋友和一个同学打电话，让帮忙报警。他还想办法发送自己的位置，没想到信号不好，定位发不出去。

努力自救 两个晚上没敢睡觉

王某某说，和同学联系上后，他意识到等待救援需要一个过程，他得想办法自救。他先在口袋里找了些卫生纸贴在脸上止血，然后开始往山下爬。没过多久天快黑了，为了不迷失方向，他只好停下来。当晚，他一会儿都没敢睡。天亮后，他发现周围还是没有人，就继续往山下爬。

王某某说，去紫阁峪张良洞的山路他走过两三次，比较熟悉，下山大概需要2个多小时，他没有带什么食物，但是随身携带有水壶，水壶里也有水。往下爬的过程中，他还补充了一些水。正是靠着这些水，让他的体力有了一些恢复，他便继续往下爬。第二天下午，他爬到了第二处水源处，这时天也快黑了。他发现山路很难走，决定在原地休息。晚上，他一直坐在石头上，依然没敢睡觉。

第三天天亮后，王某某继续往山下走，很快，他听到有人在喊他的名字，他意识到是救援人员来了。于是，他用力把一块石头推下山，以引起救援人员的注意。就这样，他获救了。记者了解到，6月10日早上6点42分，西安先锋救援队的救援人员经过一整夜的搜寻，在紫阁峪最高处——紫阁峰下一处山谷里找到了王某某。（记者 张志杰）