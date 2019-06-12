西班牙研究发现：一种蛋白质可保护胃肠道免受辐射伤害
西班牙研究人员日前在美国《科学》杂志上发表报告说，提升体内一种蛋白质的水平可保护胃肠道免受辐射伤害。这一发现不仅可以减少放射疗法给癌症患者带来的副作用，还有望用于保护核灾难受害者以及宇航员的健康。
放射疗法通过高能量辐射定点照射来抑制癌细胞的生长，但同时也会伤害到健康细胞，有时会诱发胃肠道综合征甚至导致死亡。
西班牙国家癌症研究中心等机构的研究人员通过实验鼠实验发现，在经受高剂量辐射后，体内一种名为URI的蛋白质含量高的实验鼠并不会出现胃肠道综合征，可全部存活；体内这种蛋白质含量正常的普通实验鼠则有70%会死于胃肠道综合征；而体内这种蛋白质含量较低的实验鼠则全部死于胃肠道综合征。
研究人员表示，虽然目前对URI蛋白质的功能尚未完全理解，但他们发现了这种蛋白质保护细胞不受辐射损害的机制。URI蛋白质在一种位于肠隐窝中的休眠干细胞群中被表达。在这种干细胞群表达URI蛋白质时，这些细胞不会增殖，因此不会受到放射侵害，因为放射只影响增殖细胞。而当干细胞群中不存在这种蛋白质时，致癌基因过度表达引发细胞增殖，从而导致细胞对放射损伤敏感，继而导致细胞死亡。
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