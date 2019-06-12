“海外医疗” “搭车”旅游，业界呼唤“健康管家”

海外医疗是指我国国民为了寻求更好的医疗资源，走出国门到国外医院求医问诊。近年来，参与“海外医疗”的人数逐年增加，海外医疗的市场规模持续攀升。

我国的海外医疗市场，主要由互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构共同组成。

合力 | 时代背景在左，文化背景在右

1、经济背景：随着国民收入水平的提高，人们的消费观、消费习惯发生了深刻的改变，出国诊疗被更多人接受。

2、政策背景：在全球化大背景下，我国开放的对外政策及国家对社会资本办医的引导与支持，都促进了海外医疗的发展。

3、社会文化原因：中国居民的医疗保健意识增强，国民对海外医疗机构的技术和服务特色，有了更深入的了解。

4、旅游业带动：我国旅游业特别是健康旅游行业发展迅猛。健康旅游是指旅游者根据自己的病情、医生的建议，在旅游的同时享受健康管家服务，进行有效的健康管理。

政策 | 社会办医与健康旅游被鼓励，海外医疗“搭车”前行

如今我国海外医疗的发展主要依托于社会办医与健康旅游，近年来国家对二者的鼓励政策颇多。健识九进行了简单梳理：

2017年5月，国家卫计委、发改委等五部委联合发布《关于促进健康旅游发展的指导意见》，促进健康服务与旅游进行深度融合；鼓励我国成为健康旅游的目的地，与此同时也鼓励与境外合作，学习优秀的技术和管理经验。

2017年1月和5月，《“十三五”卫生与健康规划》及《关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》中提到，推动健康医疗旅游发展，开发有特色的中医药健康旅游产品，提升医疗服务的国际化水平。鼓励社会力量提供医疗服务，鼓励社会办医。海外医疗是诸多社会办医企业或机构提供的重要服务之一。

联动效应 | “海外医疗”风起，哪些行业乘风破浪？

1、 签证企业、健康旅游业、度假康养业

一些健康管理公司除了帮助患者完成海外就诊之外，还为患者提供交通和住宿服务，也可以帮助患者解决购药支付以及药品配送等一系列问题。

2、 海外保险

海外医疗同样存在风险，保险公司会开展海外保险业务，为客户在海外医疗过程中提供支援与保障。

3、 互联网医疗

一大批互联网医疗企业也加入到海外医疗领域，例如春雨国际、就医160、好大夫在线等。这些网站或者APP主要为患者提供就医咨询、远程问诊和赴外就医的在线预约挂号等服务。

4、 翻译

为了保障病人与国外医生、医院的顺畅与平等交流，专业的翻译人员在开展海外医疗过程中必不可少。

现状 | 机遇与挑战间隙中看我国海外医疗的发展之路

有调查机构发表的资料显示，2005年开始，我国的海外医疗逐渐进入探索期，经历了十几年的发展摸索，或于2019年开始进入启动期。进入启动期之后，海外医疗将向全面化、纵深化方向发展，信息渐趋透明，市场价格优化，不断缩小项目、融资等多方面的两极分化。

互联网平台、海外机构国内办事处与传统跨境医疗服务机构三个主体共同组成我国的海外医疗市场。

此外，海外医疗发展过程中机遇与挑战并存。海外医疗得以发展的有利因素主要体现在医疗产业化环境的发展以及海外医疗资源相对容易的获取。

挑战因素包括：高流量的服务医疗项目门槛较低，容易被旅行社抢断资源或者复制经营，并且海外医疗获客渠道的推广费用又较高，经营难度与运营成本不容忽视。

另外一个挑战因素是，海外就医近年来常出现的安全性与真实性的问题也是其发展的阻力之一，海外医疗纠纷的处理难度高于国内，索赔成本也较高。

基于此，国家在不断完善社会办医的市场准入与监管机制。

机构 | 我国海外医疗服务中介与服务方向

当前，我国的海外医疗主要通过中介医疗机构来开展，我国居民出境开展海外医疗主要为复杂疾病治疗、体检、医美整容、辅助生殖以及养生保健等几项。我国主要海外医疗服务机构如下图所示：

海外医疗产品按照服务侧重点可以分为以下两点：

挖掘 | “海外医疗”热度上升，“他们”在探索

健识九在中国知网上对海外医疗的相关课题以及期刊文献进行检索。统计发现，学界及业界关于海外医疗的关注热度逐年上升。

研究人员对于海外医疗的研究方向主要可以分为以下几个方面：

1、对海外医疗的发展经营探讨。北京中医药大学的袁剑曾提到要建立中国健康旅游的评价体系、天津商务学院的张静曾撰文提到，我国海外医疗机构主要有专业海外就医中介、健康管理机构、旅行社三种，且海外医疗厂商呈现多样化商业模式发展。

2、互联网海外医疗。2017年，中国社会科学院经济研究所、中国社会科学院公共政策研究中心以及中国人民大学商学院的研究学者，分析了移动互联网+海外医疗的制度环境。

3、海外就医的“走出去”、“引进来”以及海外就医风险。上海中医药大学的学者曾对“一带一路”背景下中医药的海外发展进行研究。（李凌宇）