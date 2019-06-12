一早一晚吃粽子 小心诱发肠胃病

建设医院消化内科杨辉主任介绍，粽子是糯米做成的，不易消化。

早晨是肠胃功能最弱的时候，一大早吃粽子，停留在胃里的时间更长，吃多了容易导致泛酸、烧心、恶心等状况，甚至可能导致慢性胃病、胃溃疡发作。

晚上把粽子当夜宵吃，加重胃肠道负担，导致消化不良。

“吃粽子最佳时间是中午，而且不要冷吃，不可多吃。”杨辉说。

本报讯 （重庆晚报-上游新闻记者 王薇）“胃胀、胃痛，特别难受。”昨日一大早，34岁的林女士在家人搀扶下来到建设医院看病。医生询问得知，端午节前一周，林女士每天以粽子为早餐。医生表示，粽子正是让林女士胃病发作的元凶。

“每年端午前后，医院收治的胃肠道疾病患者中，因为吃粽子而诱发疾病的不在少数。”昨日，建设医院消化内科杨辉主任介绍，端午节前后不少人喜欢拿粽子当早餐吃，个别酷爱吃粽子的人甚至把粽子当成正餐或者夜宵来吃，这个习惯不利健康。

杨辉主任提醒，老人、孩童及消化功能不全的胃肠道病患，应尽量少吃粽子。患有糖尿病、高血压、高血脂、胆囊炎等疾病的患者，更应该慎食。