夏日湿疹，煲土茯苓草龟汤

佛山市中医院皮肤科主任中医师 钟卫红

进入夏季，南方天气像蒸笼一样潮湿而闷热。在长时间湿热的浸淫下，人们的皮肤最易遭殃，湿疹、疖病、痘痘、皮肤瘙痒、红疹，甚至皮肤溃疡、感染等疾病高发，尤其是湿热体质的人，更易“中招”。中医认为，湿疹的发病根源是外湿引动内湿，两邪相搏，以致肌肤失养，发为湿疹。除了自然界湿毒浸淫的因素外，患者自身体质脾虚生内湿也是重要原因。因此，治疗上不但应使用外用药物缓解症状，更要着眼于祛湿解毒，改变患者易患湿疹的体质“土壤”，才能从根本上治愈。如果每年夏日皮肤都易患湿疹，不妨常煲土茯苓草龟汤，可清热祛湿、解毒润肤、滋阴养肾。

准备草龟一只、鲜土茯苓200克、瘦肉200克、桂圆肉20克、姜3片。鲜土茯苓洗净后切片备用；草龟宰杀后洗净，切大块；瘦肉切块；姜刮皮切片。上述材料全部放进瓦煲里，注入清水，先大火煲滚后，改中小火再煲2.5小时熄火，调味后饮汤。鲜土茯苓为方中主料，是百合科植物光叶菝葜的新鲜根茎，市场有售，也可用干品代替。其性平，味甘淡，归肝、胃二经，《本草纲目》记载它有“健脾胃，强筋骨，祛风湿，利关节，止泄泻”的功效，是夏季常用的祛湿止痒利器。草龟味甘咸，性平，入肝经，有滋阴补肾、软坚散结、养颜润肤的功效。瘦肉健脾养血。桂圆肉则能益心脾、补气血、安神定志。姜片可辟除草龟之腥味。全方搭配精妙，一清一补，既有土茯苓淡渗利尿，使湿邪从小便解，又恐祛湿太过，以草龟滋阴补肾，顾护肾本，非常适合夏季出汗过多、心烦失眠、口干咽渴者饮用。汤中佐以元肉、瘦肉，除了使汤品更为清甜可口外，还可符合“春夏养阳”的养生原则，补虚养血，可谓老幼咸宜。▲