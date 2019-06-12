日本失智老人，清醒时才吃饭

驻日本特约记者 李 珍

失智老人有不少死于吸入性肺炎。这是因为，患者会逐渐失去控制嘴部或喉咙肌肉的能力。对此，日本北海道札幌一家名为“福寿庄”的养老院采取有效措施，让失智老人直到最后一刻还能顺利进餐。

保证清醒用餐。半睡半醒时吃东西，容易咳嗽和导致食物进入肺部。因此，工作人员先确认老人处于清醒状态，再辅助他们用餐。

保持正确姿势。工作人员只在老人坐端正、脊背挺直的情况下喂饭。为保证老人用餐姿势正确，“福寿庄”准备了几类不同椅子，还利用抱枕、脚踏板等帮助调整姿势。

讲究食物形态。大多数失智老人都有吞咽障碍，养老院在饭菜制作上很下功夫。比如，以2:1的比例混合粳米和糯米，蒸出的米饭口感软糯，有利于吞咽；副食一般都用压力锅将其煮软，再用汤匙压碎，让食物柔软。

谨慎选择餐具。养老院采用木质汤勺，不会伤到口腔。即使老人无法使用筷子，也让他们握着筷子被喂饭，模拟靠自己吃饭的感觉，有利于老人脑部活动。此外，餐具一律不使用塑胶器皿，而是陶瓷用品和漆器，以免上面的图案让视力不好的老人误以为是食物。

喂饭讲究手法。养老院给老人喂饭时注意把握吞咽节奏，确认很好地咀嚼和吞咽食物后，才喂下一口。看护人员坐在老人对面，保证让他们能看到食物进入口中。如果老人惯用右手，则从右手边的食物吃起。

注重食物口感。老人往往因肠胃功能退化，能吃和爱吃的东西不多，食欲不强。工作人员投老人所好，每年采购大量豆子，做成豆沙饭团、羊羹等点心，很受老人喜爱。

调整用餐次数。临终老人睡觉时间会越来越长，用餐时才清醒。因此，工作人员有针对性地增加老人用餐次数，正餐前提供可口点心，但保持总热量不变。他们还对一些老人改为一日2餐，正餐之外吃吃零食，帮助老人保持清醒。▲