款式宜简洁 材质上档次
挑饰品，首选玉石珍珠
朱丽丽
老人戴的首饰在材质、品种上应以中高档为佳。宝石以温润的外表、自然的质地、细腻的色泽，最能显示老人的优雅。
佩玉养精神。现代科学证实，玉石中不仅含有对人体有益的多种微量元素，还可产生特殊的光电效应，如果佩戴在穴位，能达到蓄元、养精功效。
戴珍珠安神。珍珠具有安神定惊、清热益阴、明目解毒、收口生肌等功效。女性佩戴珍珠首饰可调节内分泌，减少情绪波动，缓解压力，淡化脸部色斑。
款式宜简洁。老人最好选款式简洁的首饰，不宜过繁、过杂。另外，很多老人都有怀旧情结，可考虑古朴、传统造型的首饰。颜色上，可选色泽较深的，能体现稳重端庄气质。长度上，老人佩戴项链以短珍珠款为主，长度在43~46厘米之间。
选购要谨慎。选购单色玉石，要挑色度均匀的。若同一块玉石上有深浅色，则要求纹路美观自然。选珍珠时，越大颗、饱满、圆润的价值越高，光度强、晕彩丰富的为佳。对天然珍珠来说，瑕疵无法避免，选购时只要挑瑕疵少的就行。▲
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