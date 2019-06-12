警惕各种“丧失”威胁老人情绪

国家老年医学中心、北京医院疼痛科副主任医师 罗 盛

随着年龄增长，老人的感知觉会发生显著退行性变化，表现出有别于其他年龄段的情绪情感特征：

1.退休后有消极风险。退休后，由于健康状况、社会交往程度变化等原因，老人可能出现抑郁、焦虑、孤独、自卑等消极情绪。北京一项针对53名离退休干部的调查发现：稍有和一般有抑郁感的分别占22%和34%；稍有和一般有孤独感者各占23%；稍有和一般有衰老感以及较重者分别占51%、30%和4%。

2.情绪情感深刻持久。老人对生命的认识与年轻人不同，他们觉得时间有限，注意力不再强调未来，而是转向现实，因而情绪体验更加深刻和持久。同时由于老人形成了较稳固的价值观以及较强的自我控制能力，他们的情感一般不会轻易因外界因素的影响而起伏波动，至少短时间内变化较小。

3.各种“丧失”形成刺激因素。影响老人情绪体验的事件或因素非常复杂，其中，各种“丧失”，包括经济地位、专业、健康、容貌、配偶等的失去是主要的激发事件。这些事件导致的失去感易使老人抑郁、焦虑、怀疑、固执和情绪不稳。

4.生活满意度总体较高。生活满意度是以个体生活愿望和需要为中介的，对生活持积极与肯定态度的内心体验。研究指出，人的情绪情感与社会制度、文化背景有着极为密切的联系。在我国，一方面由于社会主义制度优越性，另一方面因华夏尊老爱幼的优良传统，使得老人总体对生活比较满意。▲