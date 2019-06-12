为养生保健，很多人会选择购买足浴盆。市场上五花八门的足浴盆该怎么挑选呢？

足浴盆作为水电混合的电器，使用时人体会直接与水接触，因此安全性是必须考虑的大问题。中国家用电器研究院副总工程师鲁建国表示，目前足浴盆加热有两种方式：一是直热式，通过通电的电热管、电磁管等放入水中加热，使用中存在防漏电装置老化或损坏等问题，有一定安全隐患。二是间接加热式，利用电能将部分水变成蒸汽，再利用蒸汽的热量对盆中的水加热，可避免带电设备直接和盆中的水接触。相较之下，间接加热式更为安全一些。

选择足浴盆，方便性也不得不考虑。单体式足浴盆盛倒水时必须连主机一同端起，重量沉，尤其对老年人来说不方便。分体式足浴盆可将上盆取出，并可单独清洗、消毒，相对更方便；这种设计通常还可配多个上盆，可更换，人口多的家庭更适合。

目前，市面上的足浴盆基本都有消毒、按摩、臭氧、磁疗等功能，鲁建国认为，这些并非购买时的考虑指标。因为足浴盆本质就是一个可以加热的洗脚盆，只要在一定时间内能维持合适的温度就足够了。而且，目前国家对足浴盆并没有明确的标准，其理疗等附加功能多是商家的宣传，功效并不确切，所以不必多花冤枉钱。

很多人选购足浴盆时有一个观念，觉得泡脚应当是水越深越好，最好没到小腿。厂家为迎合这种心理，设计的足浴盆都是深桶的，当然价格也比低桶的贵。但是，并没有科学研究证实泡脚越深越好。泡脚时水刚好没过脚踝就行，不必刻意追求深度。

鲁建国提醒，市面上琳琅满目的足浴盆鱼龙混杂，建议选择信誉好、服务完善的大品牌产品。使用时还有一些安全注意事项：1.开机时，确保足浴盆桶内有水，严禁干烧。2.注意水温适中，40℃左右即可。3.切勿在足浴过程中站立，以免踩裂，发生危险。4.严禁用酒精等化学品擦拭、清洗桶体。5.不能靠拖拉电源线移动足浴盆，以免电源线破损漏电，引发事故。6.定期清洁消毒，若家庭成员有足癣，最好做到一人一盆，不要混用。▲