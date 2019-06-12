平板支撑，动作标准才不伤腰

受访专家：北京体育大学运动医学与康复学院教授 王安利

平板支撑坚持练习不仅可减脂塑形、提高代谢率、增强核心肌群，还可提高平衡能力和运动能力。不过，北京体育大学运动医学与康复学院教授王安利表示，任何运动都要讲究科学，随意不得，进行平板支撑训练需要掌握一些技巧，以免造成不必要的损伤。

1.动作要标准到位。保持臀部和腰、腿在一条直线上，臀部上翘或下沉、上臂和前臂没呈垂直角度、头部过度后仰或前屈、身体歪斜等都不正确。动作不到位，不仅使锻炼质量大大下降，时间久了，还会损伤腰椎。另外，进行侧向平板支撑锻炼时，要特别注意两侧肌肉的平衡，以免导致脊柱侧弯。

2.均匀用鼻呼吸。由于平板支撑时腹压增高，可能会导致血压短时增高。因此锻炼时不要憋气，要均匀用鼻呼吸，保持血压平稳，减少心血管意外的发生。

3.时间不宜过长。一般情况下，标准平板支撑的时间应控制在2分钟左右；花式平板支撑，如侧平板支撑、平板支撑抬腿、平板支撑侧提膝、瑜伽球有氧平板支撑等，可每个动作持续30秒，进行3组，组间休息10~20秒。若训练时间过长，动作就越容易变形，对颈椎或腰椎损伤的损害就越重。

4.循序渐进。要根据身体情况和感受增加强度，如每天增加10秒，累了就停止，避免出现过度运动造成延迟性肌肉酸痛。

5.适度进行背桥练习。经常进行平板支撑锻炼的人，应当适度进行背桥（背部平板支撑）练习，以保持腹部和背部肌肉的力量平衡，更好地维持腰腹的关节稳定。还可有助预防各类腰部损伤，如腰背肌劳损、椎间盘突出等。

6.不是人人都适合。有腕部韧带损伤、网球肘、肩关节疼痛、肩周炎等人不适合做平板支撑，强行进行会加重已有症状。另外，有腰椎间盘突出或腰肌劳损的人建议咨询医师后，再考虑做平板支撑。

此外，平时不爱锻炼或没有锻炼基础的人完成平板支撑是较困难的。因此，刚开始练习的人，可用膝关节为支点完成动作，以便缩短杠杆长度，降低锻炼难度。随着能力不断提高，再逐渐过渡到标准动作练习。▲