老年健康服务开展4项工作
6月10日，国家卫生健康委举行例行新闻发布会，介绍我国老年健康工作情况。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东表示，国家卫生健康委从老年人健康需求出发，着力构建老年健康服务体系，近期主要开展了4项工作：组织开展2019年老年健康宣传周活动，组织实施老年健康西部行项目，组织实施老年人心理关爱项目，启动第二批全国安宁疗护试点。
王海东说，老年健康工作的难点比较突出，主要面临3个“严重不足”：老年健康服务供给严重不足，针对高龄或失能老人的上门健康服务严重不足，对失能老年人的长期照护服务严重不足。下一步，将出台建立完善老年健康服务体系的相关文件，包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护6个方面；加强健康教育和预防保健，切实做好基本公共卫生服务中的老年人健康管理服务工作；在部分地区开展失能老人的评估和健康服务试点工作；继续推进安宁疗护试点工作。（记者甘贝贝）
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