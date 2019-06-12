变啦科技CEO林伟华：打造数字化健康管理高地

随着人工智能、大数据与大健康结合的日益紧密，大健康领域进入到了一个全新的“数字化健康管理”时代。在2019中国国际大数据产业博览会上，杭州变啦网络科技有限公司CEO林伟华表示，变啦将以专业、严谨的态度打造数字化健康管理的新高地。

据介绍，变啦主要专注于“健康减脂”和“科学抗衰”两大领域，以专家团队及大数据平台为支撑，为客户制定全面、个性化的解决方案，提供科学专业的服务、产品和技术。

“变啦围绕消费者的健康大数据、互联网和人工智能创建健康信息的生态系统，去分析、研究、引导和管理生命科学，以慢病管理作为切入点，提供个性化管理健康的产品和智能服务，创建数字健康新生活。”林伟华称。

近年来，由于肥胖引起的各种慢病、健康危害、社会负担，成为普遍关注的公共卫生问题。

“通过大数据和AI的技术结合，可以让人们真正意识到自己的健康，由于肥胖可能会引发的各种潜在风险，从这个意义上，我们希望可以发挥健康教育层面上的一个作用。”林伟华指出。

他介绍，变啦健康减脂技术是一套健康减脂的整体解决方案，包含智能健康减脂技术、健康营养配餐和体重管理教练三大体系，是针对传统体重管理方法的痛点而全新研发的数字化体重管理方案，从线上数据监测到线下行为干预，全部包含其中。

“在对用户健康信息进行评估的过程中，我们看到很多维度的健康指数和数据指标，比如体重、体脂率、血糖等等。结合个人的饮食、运动、作息习惯，去帮他定制一个方案，后续再通过APP远程管理，帮助用户有效管理起自己的健康。”林伟华称。

面对市面上已有的各种各样的体重管理方面的产品和技术，林伟华认为，这种管理应该是通过智能设备以及数据挖掘的方式，同时通过人工智能的方式，去不停地提升用户需求。

“减肥和抗衰这些领域，实际上国内市场还比较混乱。”林伟华指出，因此，我们非常注重每一个平台上的用户，不管是减脂或者抗衰，身体指标有什么样的变化和好转，都可以通过数据沉淀，这也是对干预方式的量化呈现，为行业标准的制定积累了非常好的数据基础。

“此外，专业性和科学性的论证也非常重要。”林伟华表示，整个服务体系，或者说智能化，一定要有临床实验和专家来帮助论证这些方法都是对的这样才能够真正有效地帮助用户在不同程度上减缓慢病的困扰。（崔元苑）