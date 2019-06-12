德国中小学推广公共厨房

德国青少年法规规定：有义务对4~18 岁儿童和青少年进行系统的健康教育。近年来，德国还在全国中小学建设公共厨房，推行饮食健康项目，让孩子们从小养成健康的饮食习惯。

“德国中学早在上世纪60年代就开设了厨房教室，当时多是为了进行职业培训。后来，中小学在各科中渗透健康饮食知识，但不系统。”德国营养学会专家罗特曼对《生命时报》记者表示，40年来，德国肥胖青少年数量翻了10倍，每5名儿童中就有1人超重。为此，德国营养学会、联邦卫生部、联邦食品和农业部及德国各级教育部门10年前联合打造了公共厨房项目，在全国中小学推广。

公共厨房到底什么样？记者走访了德国柏林卡尔多夫小学的公共厨房。这可不是一般的学校厨房，记者看到普通教室的课桌变成了三排大灶台。每排灶台上装有4个电子打火的灶具及两个洗菜池，孩子们正在洗菜、切菜、剥果蔬皮等。拥有营养师执照的斯蒙纳是学校的食育课老师，正在辅导孩子们正确清洗蔬菜，并传授一些蔬菜保鲜的做法，比如储藏西红柿不能让它“冻坏”，沙拉中的蔬菜吃前先在水中浸泡5分钟等。

“以前学校只重视体育锻炼，忽视了饮食也是孩子健康的重要组成部分。”斯蒙纳告诉记者，现在的孩子普遍吃得太油腻，碳水化合物吃得太多，新鲜果蔬吃得太少。饮食课有利于帮助他们树立健康的饮食和烹饪观念，学会自己动手做营养餐。

据斯蒙纳介绍，食育课开始时并不是在公共厨房上。她会带领孩子们到附近的农庄和果园参观，了解食物从何而来，并让孩子们去闻、去触摸、去感受，以获得感性认识。之后，孩子们才开始在公共厨房上课。老师会通过“营养金字塔”图示，让他们认识营养知识结构，然后结合孩子们在农庄和果园及平时了解的饮食知识谈认识。上课时，孩子们还要认真学习辨认各种蔬果的口味、香气以及处理方式，了解各种蔬果的营养价值等。

有时，斯蒙纳会带孩子们去超市和菜市场买食品，告诉他们怎么识别健康食品，比如认准八大德国优质食品标志、德国农业协会检测、有机食品、食品红绿灯等。回来后，老师和学生一起边学饮食知识边做菜，比如怎么放调味料，蔬果怎样吃更营养等。接下来几周，老师会和学生们一起做各种典型的营养早餐和午饭，甚至轮流到学校厨房帮厨。学校还会请当地的著名厨师给孩子们上课，比如名厨提姆就多次受邀到公共厨房指导孩子们做营养餐。

在公共厨房外，许多学校开辟了菜地，学生在植物专家和菜农的指导下学习种菜，学校还邀请家长和政府部门代表参加公共厨房活动。“通过公共厨房项目，孩子们已经能自发地放弃或少吃薯片等不健康食品，多吃蔬菜、水果、鱼类等。”德国营养学会专家罗特曼对记者说，孩子们的超重问题整体上也得到了控制。孩子们越早养成均衡的饮食习惯，日后患肥胖症、糖尿病和心血管疾病的几率就越低，对国家来说，可谓一举多得。▲