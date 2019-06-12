每天五份果蔬 让英国饮食变健康

英国超市的很多果蔬包装袋上都有一个标识：“1 OF 5 A-DAY”（一天5份中的1份），提醒人们：多吃水果和蔬菜是均衡饮食的重要组成部分，并且每天至少摄入5种，新鲜的、冷冻的、干燥后的、罐头里或果汁中的，都可计入在内。

“每天5份果蔬”概念是1990年由世界卫生组织提出的，用来督促人们每天至少摄入400克果蔬，英国政府2003年发布这条口号。2016年，一项有关欧洲饮食习惯的研究揭示英国是欧洲各国中摄入果蔬、饮食保持营养健康最佳的国家。英国公共卫生机构的经验就是：每天吃五种果蔬是经济实惠且容易实现健康均衡饮食的基石。

根据英国政府的政策，不管便利店还是大型超市，都有标识着“1 OF 5 A-DAY”的果蔬供大家选择。如果一个产品声称含有“每天5份果蔬”中的两种果蔬，它必须包含至少两种不同的水果或蔬菜。卫生部门负责人表示：“‘每天5份果蔬’的认识度很高且老少皆宜，大家都有强烈的意识努力每天吃够5份以上果蔬。最新数据显示，19~64岁成年人平均每天摄入4.1份水果和蔬菜，31%的人每天摄入5份或更多的水果和蔬菜。”

2014年的一项研究称，“每天7份”最有助于健康，并且对预防疾病至关重要，英国媒体随之刊登诸如“每天7份水果和蔬菜拯救生命”等新闻。但英国国家医疗服务体系纠正说，媒体公布的研究结果不正确。同年7月，一项发布在《英国医学杂志》上的研究证实“每天5份果蔬”是适合健康的最佳建议。