热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

每天五份果蔬 让英国饮食变健康

曹 雪

2019年06月12日08:43 来源：人民网-生命时报

英国超市的很多果蔬包装袋上都有一个标识：“1 OF 5 A-DAY”（一天5份中的1份），提醒人们：多吃水果和蔬菜是均衡饮食的重要组成部分，并且每天至少摄入5种，新鲜的、冷冻的、干燥后的、罐头里或果汁中的，都可计入在内。

“每天5份果蔬”概念是1990年由世界卫生组织提出的，用来督促人们每天至少摄入400克果蔬，英国政府2003年发布这条口号。2016年，一项有关欧洲饮食习惯的研究揭示英国是欧洲各国中摄入果蔬、饮食保持营养健康最佳的国家。英国公共卫生机构的经验就是：每天吃五种果蔬是经济实惠且容易实现健康均衡饮食的基石。

根据英国政府的政策，不管便利店还是大型超市，都有标识着“1 OF 5 A-DAY”的果蔬供大家选择。如果一个产品声称含有“每天5份果蔬”中的两种果蔬，它必须包含至少两种不同的水果或蔬菜。卫生部门负责人表示：“‘每天5份果蔬’的认识度很高且老少皆宜，大家都有强烈的意识努力每天吃够5份以上果蔬。最新数据显示，19~64岁成年人平均每天摄入4.1份水果和蔬菜，31%的人每天摄入5份或更多的水果和蔬菜。”

2014年的一项研究称，“每天7份”最有助于健康，并且对预防疾病至关重要，英国媒体随之刊登诸如“每天7份水果和蔬菜拯救生命”等新闻。但英国国家医疗服务体系纠正说，媒体公布的研究结果不正确。同年7月，一项发布在《英国医学杂志》上的研究证实“每天5份果蔬”是适合健康的最佳建议。

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生   拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】

人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！   人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】

夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积   五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn