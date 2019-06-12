欢乐伴暑运！“方特号”动车组上海启程

6月11日，华强方特集团冠名的“方特号”D2285次动车组以“向欢乐出发”为主题，在上海虹桥站举行发车仪式。

据悉，这列D2285动车组从上海虹桥站始发后，将途经宁波、福州南、厦门北、潮汕等站点，最终抵达深圳北站。华强方特相关负责人表示，此次品牌专列发车仪式恰逢高考结束，方特在预祝广大考生取得理想成绩的同时，也希望同学们一起到方特主题乐园体验经典主题游乐项目，释放压力。

当旅客们走进“方特号”动车组车厢内，惊喜地发现车厢内遍布方特元素，可以直观地感受到方特的欢乐理念，了解方特的欢乐产品。

不仅如此，“熊出没”人偶和宁波方特神画IP人物还现身车厢，与乘客们亲密互动并派发小礼物，他们萌趣可爱的造型与动作，吸引众多乘客拍照合影，为这趟旅途创造了更多欢乐体验。

据了解，此次冠名“方特号”的D2285次动车组沿途停靠的宁波、厦门、汕头等多座城市均建有方特主题乐园。其中，华强方特倾力打造的宁波方特东方神画以传承中国历史文化为特色，汇集了民间传说、民间戏曲、经典爱情传奇、民间节庆、民间手工艺等各类特色项目。

近年来，华强方特集团凭借旗下以“熊出没”为代表的系列动漫产品，和遍布全国各地的20多座方特主题乐园，不仅为国人带来欢乐，更是将中国文化推广到全球几十个国家和地区，在国内外市场树立起中国文旅娱乐品牌形象。今年，方特再次携手高铁旗下传媒机构，并连续冠名四列动车组，连接起方特主题乐园所在的大部分城市。

除了冠名此次上海虹桥-深圳北的动车组，华强方特今年还冠名了青岛北-沈阳北G1248次、西安北-青岛北G1856次、南宁东-北京西G422次等高铁列车，以上高铁线路途经的沈阳、青岛、济南、郑州、株洲、南宁、长沙等城市，均运营有方特主题乐园。

今年暑期，华强方特将依托全国高铁网络，把欢乐传递给更多地区的游客。此外，高铁线路上的嘉峪关、长沙、邯郸、荆州等城市新建的方特主题乐园，也将于暑期前后陆续开园迎客，为当地游客创造更多欢乐体验。

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