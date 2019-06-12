门诊统筹替代个人账户
居民医保，互助共济能力增强
人民网记者 李红梅
最近，国家医保局、财政部《关于做好2019年城乡居民基本医疗保障工作的通知》提出，实行个人（家庭）账户的，应于2020年底前取消，向门诊统筹平稳过渡。
该通知要求取消的是城乡居民医保的个人（家庭）账户，即城镇居民医保和新农合两项制度合并之前新农合设置的个人（家庭）账户，并不是城镇职工医保个人账户。
近日，国家医保局作出解读，城乡居民医保个人（家庭）账户取消并不会降低居民的医保待遇，而是通过推进门诊统筹进行替代实现。将来，不仅常见病、多发病的门诊医疗费用能报销，小病、多发的慢性病医疗费用也逐步纳入报销范围，城乡居民医保的保障能力将不断提高。
国家医保局表示，各地推进门诊统筹后，可将门诊小病医疗费用纳入统筹基金支付范围，群众在基层医疗机构发生的常见病、多发病的门诊医疗费用均可报销，比例在50%左右。同时，为减轻参保群众的门诊大病负担，对于一些主要在门诊治疗且费用较高的慢性病、特殊疾病（如恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、糖尿病患者胰岛素治疗等）的门诊医疗费用，也纳入统筹基金支付范围，并参照住院制定相应的管理和支付办法。
这意味着，原来不能报销的小病、慢病费用也能报销了。可见，城乡医保参保居民根本不用担心取消个人账户会影响报销待遇，反而因为互助共济能力增强，保障范围还能进一步延伸。
中国社会保障学会副会长兼医保专委会主任、中山大学教授申曙光说，从保障功能来看，门诊统筹办法优于个人（家庭）账户，有利于提高城乡居民医保基金共济能力、增强基金共济效应，能更好地保障城乡居民医保待遇，为参保群众提供更多实实在在的权益。
《 人民日报 》（ 2019年06月12日 13 版）
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