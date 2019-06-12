全国草原违法案件总量创五年新低

人民网北京6月11日电 （记者顾仲阳）记者从国家林业和草原局获悉：2018年全国草原违法案件发案数量大幅下降，为五年来数量最少。今后，将进一步强化草原行政执法监督，启动草原修法立法工作，推动设立“6·18草原保护日”。

近期发布的《2018年全国草原违法案件统计分析报告》显示，2018年全国被破坏草原面积11.47万亩，全国草原违法案件共发案8199起，比上年减少5562起，减少了40.4%；立案7975起，立案率为97.3%；结案7586起，结案率为95.1%。

报告分析显示，全国草原违法案件发案数量连续五年下降，破坏草原面积逐年减少；违反禁牧休牧和草畜平衡规定案件呈现大幅度下降趋势，违反草畜平衡规定案件发案数量比上年减少了近3/4，为五年来首次大幅下降；非法采集野生植物案件发案数量趋于平稳。在全国各省份中，内蒙古查处草原违法案件力度最大、查处案件数量最多，占全国立案查处案件总数的79.4%。

国家林草局表示，将进一步强化草原行政执法监督，启动草原修法立法工作，推进草原法律法规体系建设。同时，国家林草局将组织开展“绿卫2019”森林草原执法专项行动，重点打击非法开垦草原、非法占用使用草原、非法采集草原野生植物，特别是因矿产开发等工程建设造成草原生态环境严重破坏的各种草原违法行为。

据悉，国家林草局还将推动设立“6·18草原保护日”，促进全社会重视草原生态保护。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 04 版）