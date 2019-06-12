红日初升，光芒万丈；月涌大江，悠远静谧；夏之原野，苍翠欲滴；雪后山川，纯洁无瑕。自然如同多彩的万花筒，时刻展示着美丽，也提醒人们用心去感受、用情去呵护。

“我们要坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园”“为子孙后代留下碧水蓝天的美丽世界是我们义不容辞的责任”。习近平主席在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会上的致辞，洋溢着热爱自然的情怀，传递着绿色发展的理念，让世人深刻省思人与自然的关系。人生天地间，我们应当珍视赖以生存的空气、水源、土壤，善待草木山川、鸟兽虫鱼，与自然和谐共处。

用心呵护自然之美，就是保护人类自身。天人合一是中华传统文化的精髓。人类衣食来源皆赖自然所赐。近代地理大发现以来，人类开启了系统记录生物多样性、探求自然秩序的进程，博物学、生物学、地质学等学科相继确立，人类也得以更好地认识自身。孟德尔从豌豆杂交中读出了遗传的奥秘，袁隆平从野生稻中研发出超级水稻，屠呦呦从青蒿中提取青蒿素……这里面闪耀着人类的智慧，但自然乃是一切发现的前提。人，永远无法脱离自然而独立存在。

用心呵护自然之美，才能安放绵延不断的乡愁。大自然是人类共同的家园，不仅慷慨地供给着物质，也给人以精神慰藉。“人生天地间，忽如远行客”，大自然的春花秋月、高山峡谷、流水潺潺、大海浩荡，不知给了孤独的灵魂多少抚慰。那些流传至今的文学经典，满是美好的草木情缘。难以想象，倘若有一天，天不再蓝，水不再绿，没有了蒹葭苍苍、白露为霜，星垂平野、月涌大江，人类那些细腻的情感记忆，又该如何寄托？无论工业文明如何发达，即便“异乡的机器模糊了家乡的虫鸣”，人们的田园情结也从未消失。因为，人们渴望诗意地栖居，“再没有比自由地欣赏广阔的地平线的人更幸福的了”。

用心呵护自然之美，就当在汲取教训中行进。“如果说人靠科学和创造性天才征服了自然力，那么自然力也对人进行报复”。随着时代的变迁、文明的演进，人们从遭遇的环境灾难出发，深入思考人与自然的辩证关系。伦敦烟雾事件导致数千人死亡，洛杉矶光化学烟雾事件危害延续数十年，日本的水俣病成为惨痛记忆……20世纪的一次次生态危机，促使人类集体反思，促进了工业文明到生态文明的转向。今天，我们这颗星球依然遭受着各类环境污染，仍有约百万种物种濒临灭绝，生态环境保护形势十分严峻。自然的美，我们要用心呵护；自然的痛，我们也要用心体察。

哲人有言：“自然总是美的。”倡导尊重自然、爱护自然的绿色价值观念，让天蓝地绿水清深入人心，形成深刻的人文情怀，我们就能促使更多人葆有热爱自然、呵护自然的心灵，享有简约适度、绿色低碳的生活方式。你所爱的自然，必将因你的呵护而更加美好。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 04 版）