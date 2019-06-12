北京将规范调整多项医疗服务价格 医保应报尽报

北京医耗联动综合改革将于6月15日零时正式实施。为保障改革平稳实施，北京将采取综合举措，减轻患者，特别是大病患者和困难群体的费用负担。针对此次规范调整的医疗服务价格项目，按照能报尽报的原则，除国家明确规定不予支付的项目外，其他项目均纳入基本医疗保险报销范围。

减轻患者特别是大病患者和困难群体负担

北京市医保局党组书记于学强表示，在医疗服务项目价格方面，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，降低资源消耗性项目价格，提高脑力体力投入较大的项目价格。此次改革对6类项目进行了规范调整，以更好地反映成本变化和技术进步，并有序规范服务项目的内涵。

他称，为保障改革平稳实施，北京将采取综合举措，减轻患者，特别是大病患者和困难群体的费用负担。

医保报销能报尽报

针对此次规范调整的医疗服务价格项目，按照能报尽报的原则，除国家明确规定不予支付的项目外，其他项目均纳入基本医疗保险报销范围。

提高住院报销封顶线

进一步减轻患者个人负担，将配套调整城镇职工及城乡居民住院报销封顶线，分别由30万元、20万元提高至50万元、25万元，自2019年1月1日起执行。

同时，对于在此前已超过住院封顶线的参保人员，将由医保信息系统按新政策计算医保应补报金额，6月30日前直接打入参保人员的银行账户，无需百姓自行申报。

降低困难人员大病保险起付线

对城乡居民医保参保人员中享受北京市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助人员、特困供养人员、低收入农户等四类困难人员，大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，即起付线至5万元以内的合规个人自付费用，报销比例由60%提高到65%；5万元以上部分报销比例由70%提高到75%。

提高社会救助对象封顶线

北京市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、城乡低收入救助人员等社会救助对象，医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别由6000元、6万元和12万元提高到8000元、8万元和16万元。

调整精神病住院付费和单病种付费

于学强介绍，此次改革中，精神病住院付费和单病种付费有关管理措施，将与相关医疗服务项目价格同步进行调整。

针对精神病住院付费，不增加精神病患者住院个人支付费用，仍维持三级医院每人每天20元、二级医院每人每天15元、一级及以下医院每人每天10元的标准不变，改革增支部分将由医保基金承担。

同时，对23个单病种支付标准进行调整，充分落实有降有升、结构调整的改革精神。于学强表示，精神病住院付费和单病种付费管理措施的进一步完善，不仅可以助力医耗联动综合改革顺利推进，还可以在医院和医务人员中深入推广按病种、按床日打包付费的管理方式，激励医疗机构和医务工作者通过规范医疗行为，节约医疗成本，不断实现提质增效目的，切实保障广大患者的基本医疗权益和促进医保制度长期稳定可持续发展。(记者 杜燕)