全国226城参保人可领“电子社保卡”
记者昨日从人社部了解到，即日起全国226个城市居民可在支付宝上“刷脸”申领电子社保卡。持有电子社保卡之人在看病后不用排队，即可直接线上支付或者在购药时扫码支付。
按照人社部日前发布的《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》，今年所有地市将实现签发、应用全国统一标准的电子社保卡，不低于10%的持卡人（即至少1亿人）领取电子社保卡，所有地市均开通移动支付服务。这意味着，持有电子社保卡之人，在看病后不用排队即可直接线上支付或者在购药时扫码支付。
北青报记者了解到，即日起全国226个城市的参保人员只需打开支付宝，依次进入 “城市服务”“社保”，点击“电子社保卡”，根据提示“刷脸”即可申领，无需排队也无需提交纸质材料。值得一提的是，申领电子社保卡不仅能享受“一次都不用跑”的便利，还能获取15g绿色能量
据介绍，未来电子社保卡将在人社、政府公共服务、金融等领域线上线下有机结合应用，重点推进线上查询社保权益记录、线上就医购药支付结算、线上办理参保缴费、线上办理职业资格认证、线上人社公共服务办事凭证等业务场景应用。同时将进一步支持跨部门应用，助力政府公共服务，促进民生服务和智慧城市建设。（记者 解丽）
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