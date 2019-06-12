社保取消死亡证明迈出“减证便民”关键一步

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革决策部署，持续开展“减证便民”行动，进一步优化公共服务和营商环境，人力社保部10日印发通知，确定在6项社会保险经办和12项专业技术人员资格考试报名共18项政务服务中开展证明事项告知承诺制试点。其中，离退休人员死亡后待遇的申领、个人账户一次性待遇申领等皆不需再开具死亡证明。（6月11日《经济日报》）

死亡证明，是证明公民死亡的文件，其涉及死者生前和善后的许多事项；其中有的事项，必须提供死亡证明。比如，现在全国都推行火化，那么要移往殡仪馆进行火化，办理进馆手续，必须要出具死亡证明，不然人家都不敢给死者火化。然而，开一张死亡证明，也不是一件容易的事情。

通常情况下，人既不能选择“生日”，也不能选择“死期”；更不能因为有关部门不办理死亡证明，而修改自己的“死期”。这就要求有关部门从尊重亡者的角度考虑，调整工作制度和服务规范，提供包括办理死亡证明在内的公共服务。特别是，政府部门应完善政务信息公开制度，对办事程序、所需手续、办结时限和收费标准等事项，进行公示和告知，让群众心中有数，少跑甚至不跑冤枉路。对政府部门普遍存在的冷、横、硬、推等，群众反映强烈的问题，应进行整改。

不可否认，由于领不到死亡证明，殡仪馆拒绝提供火化等殡葬服务，程序合理的背后，也隐藏着不合理因素，如缺少信息资源共享和服务协作联动机制等，这显然更值得有关部门反思。事实上，人一旦去世，涉及医疗、公安、社保、社区、民政、殡葬等多个部门，均需要死亡证明。那么，何不整合信息和服务资源，使死亡证明等公共服务项目，在一个专门的服务窗口快捷办理呢？

可见，社保取消死亡证明，迈出“减证便民”关键一步。进一步，不妨将死亡证明纳入殡葬服务范畴，实行统一管理和服务。首先，联合医疗、公安、社保、社区、民政、殡葬等部门，成立一个公益性的服务机构，负责统一提供低偿殡葬服务。而且，这种服务是全方位的，包括临终关怀、死亡证明、遗体告别和火化、公墓建设和管理、户口注销、社保继承，等等。只有这样，才能提高服务效率，降低殡葬成本，让死者有尊严，让生者安心。