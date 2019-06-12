取消医用耗材加成是务实多赢之举

取消医用耗材加成对规范医疗服务收费、确保医疗服务费用的公开透明，并以此为突破口，倒逼医疗机构打造忠于职业操守的医务队伍，最大程度地体现医疗服务的公益性，都大有裨益，理当坚定不移地推而广之。

继2017年取消药品加成后，北京近3700所医疗机构将从6月15日零时起实施医耗联动综合改革，取消医用耗材加成，彻底砍掉医疗机构逐利的“左膀右臂”。同时，将规范调整多项医疗服务价格，尤其是提高中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格。（6月11日《北京青年报》）

作为一项重要的医疗改革课题，取消医用耗材加成因为涉及各方利益的博弈，历来都是一个敏感话题，且被视为最难的改革之一。此番北京市痛定思痛，以壮士断腕的决心和勇气，果断取消饱受诟病的医用耗材加成，并通过医疗服务价格的适当提高来保障医务人员的劳动价值，彰显了不畏艰难推进医用耗材加成改革的精神。取消医用耗材加成既有利于降低患者的经济负担，让医疗服务收费远离灰色的医用耗材加成，又有利于确保医疗服务的收费回归正轨，让医务人员通过正当渠道，有尊严地获得实至名归的报酬，不失为理性务实的多赢之举。

取消医用耗材加成，患者是最大的赢家。在实行医用耗材加成的情况下，不少患者面对部分医疗机构提供的质次价高的医疗服务，甚至面对个别医疗机构在医用耗材加成方面的价格欺诈，都只能忍气吞声。即使诉诸法律，因为医用耗材加成的适用条件和具体标准至今都是不甚明了，不但医患双方会各执一词，而且司法也难以作出双方皆服的裁判。一旦双方的纠纷得不到妥善解决，就极有可能导致医患的矛盾升级。医用耗材取消加成后，患者不仅对自己的医疗服务费用有一本“明白账”，也为日后的依法维权畅通了渠道。这对饱受医用耗材乱加成之苦的患者来说，无疑是最大的利好，且更有助于医患纠纷的依法有序解决。

同时，取消医用耗材加成也能倒逼医疗机构放弃不择手段逐利的“歪念”，而适当提高的医疗服务价格，又能让医疗机构名正言顺地增加收入，来确保自身的正常运转。这种改革显然是利大于弊。

众所周知，实行医用耗材加成的初衷，是在经费不足的情况下，缓解医疗机构正常运转的经济压力，并以此保障医务人员的基本报酬，但此举客观上却为医疗机构乱收费埋下了伏笔。现实中，不少医疗机构把耗材加成当成非法逐利的“箩筐”，随意将一些费用纳入其中，少数心术不正的医生也参与其中，致使医用耗材的加成乱象重重，导致医疗公信力受损，可谓贻害无穷。

故此，取消医用耗材加成，再辅以医疗服务价格的适当提高，必然有助于遏制医疗机构非法逐利的冲动，医务人员亦可通过提供优质医疗服务来获取报酬，不再为执业保障没有明确的依赖路径而挖空心思打医用耗材加成的主意，让患者无辜“躺着中枪”。

尽管此举对解决部分医疗机构利用耗材加成非法逐利的顽疾，不能起到一劳永逸的作用，但它至少能对根治医用耗材加成的顽疾产生“吹皱一池春水”的积极效应。这对规范医疗服务收费、确保医疗服务费用的公开透明，并以此为突破口，倒逼医疗机构打造忠于职业操守的医务队伍，最大程度地体现医疗服务的公益性，都大有裨益，理当坚定不移地推而广之。

当然，好政策要实现落实好的最大公约数，还有赖于不折不扣的执行。对此，相关医疗机构和监管职能部门要以一抓到底的决心和勇气，坚定不移地让其行稳致远。如此，才能真正确保这项惠民的改革实现多赢的预期目标。