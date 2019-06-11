再说一遍，献血和贫血没因果关系

6月14日是“世界献血者日”。献血是一种公益性行为，如果人人都能献出一份爱心，将会挽救很多鲜活的生命。

但一提起献血，很多人都会摇头，为什么这样的好事总是被人们拒绝呢？这是因为人们对献血是否影响身体健康存在疑虑和认识上的误区，这些的错误观念导致我国献血率较低。今天我们就带您认清这些误区，用科学打消顾虑，给您献出爱心的勇气。

谣言一 献血会让人元气大伤

生活中，时常能听到这样的说法，血液是人体的精华，不能轻易献血，一旦献血就会元气大伤。

“这可能与我们的传统认识有关，事实上，人体的血液具有一定的自我更新能力，所以血液每时每刻都在吐故纳新，而且人体的调节机能能够迅速补充失去的血液，所以献血后并不会造成人体血虚，更不会伤元气。”6月9日，河南省肿瘤医院输血科主任王艳在接受科技日报记者采访时说。

王艳介绍，一个成年人的总血量约占体重的7%—8%，一个60公斤重的人总血量约为4800毫升，其中80%的血液参与外周循环， 20%的血液储存在肝脏和脾脏中。一个人献血200—400毫升，只占总血量的5%—10%，献血后，存储在肝脏、脾脏的血液会被动员出来，保证参与循环的血量不会减少。科学证明，健康人一次失血10%，在身体能够承受的范围内，不会引起不适。

“而献血后失去的水分和无机物，一到两个小时就会补充到位；血浆蛋白质是肝脏合成的，一两天内可以得到补充；血小板、白细胞和红细胞也会很快恢复至本来水平。”王艳说。

中国医学科学院血液病医院输血科主任周雪丽也表示，只要按规定科学献血，对身体不会有任何影响。吉尼斯世界纪录中献血次数最多的人是澳大利亚人詹姆斯，在60多年内，他一共献血1173次，平均每年近20次，如今他已经81岁，依然健康，由此可见，献血并不影响健康长寿。

谣言二 献血会导致贫血

贫血症状表现为头晕、乏力、面色苍白。有些人可能因为献血后出现这些情况，就觉得献血会导致贫血。

“其实这种说法没有科学依据。”王艳说，首先每个参加无偿献血的人都会按照国家《献血者健康检查要求》进行严格筛查，只有通过健康筛查的人员才可以进行血液的采集。所以在献血前的健康筛查过程中还能帮助公众确定是否患有贫血等症。

其次，我们国家规定，每次献血不得超过400毫升，这点血量仅占成年人血液总量的10%左右。人体血液有强大的再生功能，造血系统会很快进行恢复和补充。所以按照国家规定献血不仅不会让人产生贫血症状，相反还能够刺激人体的造血器官，有益于人体血细胞的再生。

对此，周雪丽也认为，这种担心是多余的。人体血液成分的吐故纳新活动十分活跃，血液中红细胞的平均寿命约为120天，白细胞的寿命约为7—14天，血小板的寿命约为7—9天。人体骨髓有强大的代偿功能，在一定的条件激发下，骨髓造血功能可增加到6—8倍，一个健康人每天生成红细胞约2000亿个、血小板1200亿个。衰老与新生的不断更替，既维持血液总量平衡，又保证了血液充满活力。因此，参加无偿献血不仅不会贫血还对健康有益。

谣言三 献血会降低免疫力

不少人不愿意献血，认为献血会导致免疫力下降。还有人说：“我以前身体可好了，但是自从献血之后就一直感冒不断，献血导致了免疫力下降。”

“目前没有相关研究、文献表明献血会导致机体免疫力下降。”王艳说，免疫系统作为人体

自身的防御体系，其有效地运作，人体才能更好地防御疾病，抵抗环境污染及毒素的侵袭，才能修补受损的器官和组织，使其恢复原来的功能。

王艳介绍，机体的免疫功能主要是通过T、B、NK等免疫细胞的活化、细胞因子的释放、抗体的分泌等来完成。其中T细胞是最重要的免疫细胞，它的活化制约着整个特异性免疫应答，包括细胞免疫和体液免疫；B细胞是免疫系统的重要免疫细胞，在抗原刺激下可分化浆细胞，合成和分泌免疫球蛋白，主要执行机体的体液免疫。

献血200—400毫升后献血者白细胞、血小板、血浆总蛋白、白蛋白、红细胞、血红蛋白、红细胞比积、血清铁等8项指标，通常在献血后24小时—3个月均可恢复到献血前水平。

无偿捐献血小板者，其采集是依据血细胞成分各比重的不同，通过血细胞分离机进行的。由于血小板比重为1.030—1.035，淋巴细胞比重1.050，两者较为接近，因而机采血小板过程会造成部分淋巴细胞的丢失。在淋巴细胞减少的情况下，T细胞可通过识别自身抗原，利用促增值和存活的细胞因子而发生增值，重建T细胞稳态，且保持各细胞群功能的完整性，重建各细胞亚群之间的平衡。因此，献血是不会降低自身免疫力的。献血后骨髓细胞造血，人的新陈代谢会增加，所以在一定程度上，还可以提高自身免疫力。

谣言四 献血会传染疾病

有很多人不愿意献血的最主要原因就是担心在献血时，会得上传染病。

对此，周雪丽表示，献血全过程中所接触的物品皆为一次性耗材，清洁无菌，不会重复利用，不存在传染疾病风险。

王艳也认为，献血是很安全的。因为采供血工作流程严格执行国家《血站技术操作规程》的相关规定，对采血过程使用的关键物料：如血袋、试剂、消毒液、辅料等有严格的进货质控环节，对采血过程中的消毒有严格的时间及范围要求，献血者所用的采血物料均为一次性使用，用后销毁，没有任何获得感染的机会。因此，参加无偿献血是非常安全的。

谣言五 献血会引起血压不稳

一些人献血后会出现血压过高或过低的情况，他们觉得是献血造成了血压不稳。

“血压不稳定多是紧张所致。”王艳说，有些献血者献血后，可能会出现暂时血压偏高或偏低的症状，这是由于献血时精神紧张所致。健康人献血是不会出现血压浮动的现象，更不会使人患上高血压或低血压疾病。

对此，也有专家表示，献血时部分人发生头晕甚至昏厥，实际上是心理反应。一些人看到血液流动就会产生紧张害怕的情绪，或者本身有晕血现象的人都有可能出现昏厥的情况。专家指出，有这样情况的人不适合献血。（记者 付丽丽）