3700家医疗机构取消医用耗材加成

6月15日零时，北京市将正式启动实施医耗联动综合改革。届时，本市近3700家医疗机构将在取消药品加成的基础上，进一步取消医用耗材加成。这意味着，北京地区的医疗机构将彻底结束通过销售药品和医用耗材赚取收入、补偿运行的历史，从而促进医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变。同时，此次改革中还将有部分医疗服务项目价格有所调整。根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡。

改革同步启动“五个一”

去年12月，北京市委市政府按照党中央、国务院关于深化医改的有关要求，结合北京实际，制定发布了医耗联动综合改革政策，并定于今年6月15日零时正式启动。

北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮介绍，此次改革的主要内容可概述为“五个一”，即“一降低、一提升、一取消、一采购、一改善”。“一降低”，是指降低仪器设备开展的检验项目价格；“一提升”，是指提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；“一取消”，是指取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按医用耗材采购进价收费；“一采购”，是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购；“一改善”，是指改善医疗服务，加强综合监管。

此次医耗联动综合改革的范围是北京市行政区域内政府、事业单位及国有企业举办的公立医疗机构和军队在京医疗机构。政府购买服务的社会办医疗机构、基本医疗保险定点的社会办医疗机构，自愿申请参加。据统计，全市有近3700所医疗机构参与改革。

医院将按采购进价收费

雷海潮表示，过去，本市医用耗材加成的比例在5%至10%左右。按照国家规定，500元以上医用耗材加价5%，500元以下的加价10%。本次改革决定取消医用耗材加成，这意味着，医疗机构将不再收取任何医用耗材的加成费用，医疗机构会按医用耗材采购的进价向患者提供耗材方面的服务。

“通过取消药品耗材加成、降低部分检验费用，就是让开药、使用支架和导管等医用耗材不再给医疗机构带来额外利益。废除这样的补偿机制，有利于推动合理使用化验和医用耗材，规范医务人员服务行为，减少浪费，激励医务人员不断提高医疗技术，促进医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变，提供人民群众满意的健康服务。”雷海潮说。

记者了解到，北京市实施医用耗材联合采购和药品带量采购的已有探索以及取消医用耗材加成的政策，为改革医疗机构补偿机制、规范调整医疗服务“腾挪”出了空间。作为“五个一”政策的重要组成部分，目前，京津冀医用耗材联合采购已完成人工关节、心内血管支架等六类耗材采购，一年来，这六大类医用耗材价格平均下降15.5%，可为北京市节约医用耗材费用约5亿元。此外，自3月23日起，北京市已正式执行国家药品集中采购和使用试点政策，25种国家集中采购药品价格平均降低了52%，预计全年节省药品费用约15亿元。

费用有降有升总量基本平衡

2017年，首批435项医疗价格启动调整，打破了尘封近20年的医疗服务价格改革僵局。按照国家到2020年基本理顺医疗服务比价关系、取消耗材加成的总体要求，本轮改革中，将中医、病理、康复、精神、手术、检验6类项目同步纳入改革范围。

记者了解到，本轮改革中，大型医疗仪器设备检验项目价格会有所降低。同时，中医、病理、手术等体现医务人员劳动价值的医疗服务项目价格将有所提升。

值得一提的是，在降低大型仪器设备检验项目价格方面，此次改革将取消进口与国产试剂、不同检验方法之间的价格差异，引导医疗机构选用适宜试剂和检验方法，进一步规范医疗服务行为。

“北京医耗联动综合改革是北京医改的再深化、再出发。”雷海潮表示，市委市政府高度重视，市医改办、市发改委、市财政局、市人社局、市民政局、市医保局和市卫生健康委等相关部门齐心协力，进行了一年半的调查论证，研究制定了具体实施方案，仅北京市卫生健康委就委托北京医学会成立了31个工作组，组织全市70余家医院的300多名医学和管理专家直接参与，研究形成了医疗服务价格项目调整的专家建议。以此为基础，综合考虑各方接受程度等多种因素，形成了专业科学性和临床可操作性强的方案。方案初步形成后，卫生健康部门在300余家医疗机构结合实际运行数据进行了多轮模拟测算，验证方案的合理性、可行性。

根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。但对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。对此，相关部门已进行细化分析，对由于价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决，保障低收入家庭及困难群体稳定在可负担水平。

改善医疗服务配套改革

医改要和医疗改善服务相结合，真正让患者从改革中体验到获得感。去年底，市卫健委出台了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，向社会公布40项改善医疗服务措施。接下来，本市将推进“一站式”服务，优化门诊预约管理，增加下午出诊医生数量，缓解就诊多集中在上午造成的看病难和交通拥堵，提升住院服务水平，使百姓就医体验进一步提升。

雷海潮透露，2017年医药分开综合改革时，本市已针对高血压、糖尿病、冠心病和脑卒中4类慢病患者推出两个月长处方服务，两年来共开具长处方10万张，减少了患者往返医疗机构的次数，得到了普遍认可。这次医耗联动改革将在此基础上，针对慢性阻塞性肺疾病涉及的17种药品，在社区卫生服务中心实行1个月长处方。据悉，本市有30多家社区卫生服务中心将在6月15日前后落实该新政。

值得期待的另一项改革措施，是在二级医院和三级医院推行医患双方诊室内一对一服务。就诊时，不少人都曾有过类似的尴尬：自己还没跟医生沟通完，下一位患者已经推门进来，或者干脆就同时有好几位患者和家属一起在诊室里同时候诊。而医患双方诊室内一对一服务将保护患者隐私，提高医患之间有效沟通的时间。

此外，本市还帮助区级医院发展壮大儿科诊疗能力，并计划将儿科紧密型医联体的模式逐步推广到区属二级医院，真正实现儿科优质资源下沉到基层。

住院报销封顶线提升

“为确保医耗联动综合改革的平稳实施，本市将采取综合举措，减轻患者，特别是大病患者和困难群体的费用负担。”北京市医保局党组书记于学强表示，针对此次规范调整的医疗服务价格项目，按照能报尽报的原则，除国家明确规定不予支付的项目外，其他项目均纳入基本医疗保险报销范围。同时，为进一步减轻患者个人负担，将配套调整城镇职工及城乡居民住院报销封顶线，分别由30万元、20万元提高至50万元、25万元，自今年1月1日起执行。同时，对于在此前已超过住院封顶线的参保人员，将由医保信息系统按新政策计算医保应补报金额，6月30日前直接打入参保人员的银行账户，无需百姓自行申报。

此外对城乡居民医保参保人员中享受本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助人员、特困供养人员、低收入农户等四类困难人员，大病保险起付线降低50%、报销比例提高5个百分点，即起付线至5万元以内的合规个人自付费用，报销比例由60%提高到65%；5万元以上部分报销比例由70%提高到75%。同时，本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、城乡低收入救助人员等社会救助对象，医疗救助的门诊、住院、重大疾病全年救助封顶线，分别由6000元、6万元和12万元提高到8000元、8万元和16万元。

于学强介绍，此次改革中，精神病患者住院付费和单病种付费有关管理措施，将与相关医疗服务项目价格同步进行调整。针对精神病患者住院付费，不增加个人支付费用，仍维持三级医院每人每天20元、二级医院每人每天15元、一级及以下医院每人每天10元的标准不变，改革增支部分将由医保基金承担。同时，对23个单病种支付标准进行调整，充分落实有降有升、结构调整的改革精神。

“精神病患者住院付费和单病种付费管理措施的进一步完善，不仅可以助力医耗联动综合改革顺利推进，还可以在医院和医务人员中深入推广按病种、按床日打包付费的管理方式，激励医疗机构和医务工作者通过规范医疗行为，节约医疗成本，不断实现提质增效目的，切实保障广大患者的基本医疗权益。”于学强说。(记者 刘欢)