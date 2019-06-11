肩痛一定是肩周炎吗？还可能是这6种疾病，严重可致猝死

专家：北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科 刘二杨

肩背部疼痛，肩部活动受限一定是肩周炎吗?北京中医药大学东直门医院推拿疼痛科住院医师刘二杨表示，在临床工作中经常遇到患者存在以上单独任何一个症状时就认为是肩周炎，其实是不准确的。

什么是肩周炎?肩关节周围炎又称“五十肩”、“冻结肩”、“漏肩风”、“肩痹”、“肩凝”等。本病易发于50 岁，常发生于单侧，女性多于男性。与缺乏适当肩关节活动，感染风寒、急慢性损伤、上肢骨折后长期固定等有关。

肩关节的疼痛、功能活动障碍(主动与被动活动均受限)和肌肉萎缩是肩关节的主要症状。但是刘二杨提醒，肩关节疼痛还可能是这6种疾病：

1、冈上肌肌腱炎、肱二头肌肌腱炎、肩部滑囊炎(肩峰下或喙突下滑囊等疾患)：以上疾病引发的肩部疼痛并不广泛，往往有局限性的疼痛和压痛，肩关节活动受限并不像肩周炎那样严重。

2、颈部的疾病放射至肩部痛，常见为神经根型颈椎病引起放射性神经痛，而肩部并无活动受限，疼痛常因颈部活动或被动性检查时而疼痛加剧，重者可放射至前臂和手部，肩部和上肢往往有感觉受累，晚期可出现上肢肌肉萎缩。

3、风湿性关节炎：多发关节疼痛，呈游走性，与天气变化有关。

4、颈胸部肿瘤、结核引起放射痛。

5、带状疱疹：皮肤出现簇集成群水疱，沿一侧周围神经呈带状分布，有明显的神经痛，无肩关节活动受限，拌局部淋巴结肿大，中间皮肤正常。

6、心肌梗死放射至左肩疼痛，胆囊炎放射至右肩疼痛，均无肩关节活动受限。

其中，心肌梗死以“高致死率、高致残率”令人望而生畏，当存在以上任何症状时，都不应大意，最好及时去医院就诊，由医生来查明疾病原因及确定诊疗方案，以免耽误病情，尽量减少患者的疼痛。