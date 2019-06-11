全球健康论坛在青岛发布《青年参与全球健康倡议书》
人民网青岛6月11日电 （高奕楠）10日，《青年参与全球健康倡议书》在博鳌亚洲论坛全球健康论坛发布。全球健康论坛大会主席陈冯富珍到场宣读了倡议书的重点内容。
倡议书呼吁，世界各地的年轻人超越国别和文化传统，为承担全球健康发展的责任、努力建立一个健康和可持续发展的世界，贡献自己的能力、智慧和活力。
倡议书从精神健康和心理健康、关怀产妇和新生儿、艾滋病控制、吸烟和饮酒对健康的影响，以及呼吁年轻人深度参与与健康有关的科学研究工作等方面，向全球青年发出了倡议。
中外青年学者、青年学生、援外医疗队青年医生、国际组织任职代表和健康产业中的青年创业者与到场听众一起，共同探讨了健康生活方式与健康行为、性与生殖健康和权利及性教育、精神健康、信息时代媒体与健康、健康融入所有政策等当代青年面临的健康问题，以及全球青年参与全球健康治理和促进的必要性、潜力、阻力等问题。
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