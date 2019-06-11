李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式
李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式
李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式
6月10日，李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会博览会开幕式。李保东表示，发起成立全球健康论坛并举办此次大会，旨在搭建一个在全球具有广泛代表性和权威性的政商学结合、高端对话与务实合作的综合性平台，促进全球健康事业和健康产业发展。作为此次大会的配套展会，全球健康博览会汇集了中国国内外健康产业众多知名企业，展出的内容紧扣本次大会“健康无处不在”的主题和“人人得享健康”的理念，体现了健康产业的前沿趋势和发展潜力。这一博览会也再次表明，科学技术没有国界。
博鳌亚洲论坛理事、新西兰前总理珍妮·希普利，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍，山东省副省长孙继业，青岛市市长孟凡利等出席博览会开幕式。会后，与会嘉宾还参观了展览。
本次博览会作为博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会配套展会，在山东省青岛市西海岸新区青岛世界博览城举行，为期三天。该展览汇集了境内外健康产业领域众多知名企业，展出面积2万平方米，分为综合馆和山东馆，共有200余家企业参展。
来源：博鳌亚洲论坛官网
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn