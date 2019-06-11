李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式

李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式

6月10日，李保东秘书长出席博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会博览会开幕式。李保东表示，发起成立全球健康论坛并举办此次大会，旨在搭建一个在全球具有广泛代表性和权威性的政商学结合、高端对话与务实合作的综合性平台，促进全球健康事业和健康产业发展。作为此次大会的配套展会，全球健康博览会汇集了中国国内外健康产业众多知名企业，展出的内容紧扣本次大会“健康无处不在”的主题和“人人得享健康”的理念，体现了健康产业的前沿趋势和发展潜力。这一博览会也再次表明，科学技术没有国界。

博鳌亚洲论坛理事、新西兰前总理珍妮·希普利，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍，山东省副省长孙继业，青岛市市长孟凡利等出席博览会开幕式。会后，与会嘉宾还参观了展览。

本次博览会作为博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会配套展会，在山东省青岛市西海岸新区青岛世界博览城举行，为期三天。该展览汇集了境内外健康产业领域众多知名企业，展出面积2万平方米，分为综合馆和山东馆，共有200余家企业参展。

来源：博鳌亚洲论坛官网