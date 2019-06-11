商务部复核89家直销企业 权健、华林涉嫌传销犯罪未在列

人民网北京6月11日电（董童）近日，商务部于官网发布《关于发布直销备案产品、直销培训员和直销员复核登记结果的公告》（以下简称“公告”）显示，向社会依法披露直销备案产品、直销培训员和直销员复核登记信息。此次完成复核登记的共有89家直销企业（权健自然医学科技发展有限公司、河北华林酸碱平生物技术有限公司涉嫌传销犯罪且未按程序进行复核登记），直销备案产品复核前（2018年12月底）数量4304种，复核后减少1917种，减少44.5%；直销培训员复核前数量2935人，复核后减少478人，减少16.3%；直销员复核前数量391.8万人，复核后减少65.1万人，减少16.6%。按照相关法规政策规定，上述直销产品和直销培训员复核登记信息将于2019年6月11日零点后在商务部网站公布；直销员相关信息由直销企业在其中文网站公布。

公告指出，2019年4月，商务部办公厅印发《关于对直销备案产品、直销培训员和直销员开展复核登记工作的通知》，按照依法依规、问题导向、只减不增三项原则，通过企业自查、地方核查、汇总梳理三个步骤，组织开展了直销备案产品、直销培训员和直销员复核登记工作。这项工作是商务部贯彻落实13部门《联合整治“保健”市场乱象百日行动方案》、开展直销行业清理整顿的一项重要举措，旨在解决一些直销企业直销产品、直销培训员备案信息与实际不符，披露招募直销员信息不规范，导致消费者真假难辨、监管部门难以监督等突出问题。依法开展复核登记并披露相关信息将有效净化直销市场环境，有利于压缩不法企业违规“打擦边球”空间，倒逼企业强化主体责任、规范从业人员管理、诚信守法经营，促进直销市场健康有序发展；有利于为政府监管提供准确信息，降低监管成本，提升监管效能；有利于方便消费者查询了解真实信息，方便社会各方面监督，维护消费者合法权益。