格力举报奥克斯引国家市场监管总局关注 奥克斯称已报案

人民网北京6月11日电（董童）据国家市场监管总局消息，2019年6月10日下午，国家市场监督管理总局注意到珠海格力电器股份有限公司《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》。国家市场监督管理总局对此高度关注，已于当日下午通知浙江省市场监督管理局对有关情况尽快进行调查核实，将依据调查核实的结果依法依规做出处置，并及时向社会进行公开。

10日下午，格力在官方微博发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》称：“众多消费者此前曾向我司反馈奥克斯空调价格便宜但耗电量很大的意见。经我司实验室（获得CNAS认可，具备检测资质）实测，奥克斯空调多型号产品与其宣传、标称的能效值差距较大。经我司委托有专业资质的第三方机构检测验证，检测结果与我司检测结论一致，能效比和制冷消耗功率检测均为不合格。生产销售此类产品不仅严重侵害了消费者的合法权益，对国家节能减排环保政策及市场公平竞争的良性秩序也造成了巨大破坏。”

其后，奥克斯空调在其官方微博上作出回应称：“奥克斯作为一家有责任、有担当的企业，产品质量过硬，性价比高，连续多年线上销量、好评率均第一，我们愿意接受广大消费者和国家相关部门监督检查”“对于格力的不实举报，我司已向公安机关报案，并将向司法机关提起诉讼，依法保护我司合法权益，维护市场正常秩序。”